В группе М-9 лучший результат показал Огнев Лев (ДЮСШ Каисса) набрав 9 очков из 9 возможных.

М-11

Шведов Глеб 1место, так же не имея поражений (ДЮСШ Каисса)

М-13

Подтвердил статус сильнейшего шахматиста в этом возрасте Богдан Давид 1 место, так же не имея поражений. (ДЮСШ Каисса)

3 место, уступив по дополнительному показателю- Бережной Иван (ДЮСШ Каисса)

Д-13

Уступив только в одной встрече, 2 место с результатом 10 очков из 11 возможных- Зубрицкая Валерия (ДЮСШ Каисса)

3 место- Бевзенко Анастасия, потеряв 2.5 очка (ДЮСШ Каисса)

Д-15

Гусева София 1 место, потеряв только пол очка. (ДЮСШ Каисса)

Отличный результат, не смотря на то,что некоторые места потеряли из-за не совсем верного подхода к играм или расстройства, поздравляем победителей, участникам желаем проявить себя в других турнирах и работать над собой!

Шахматный клуб "Дебют" https://vk.com/feed?w=wall-49358851_7327