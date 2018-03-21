Проведение квалификационного турнира «Каисса» по классическим шахматам (весенний этап)
Соревнования проводятся в Краснодаре, в Академии шахмат «Каисса», по адресу ул. Садовая 156 пересечение с ул. МОПРа
Организаторы соревнований - Академия шахмат «Каисса»
Меньше недели остается до весеннего этапа детского «Квалификационного турнира по классическим шахматам»! Дата проведения – 25-29 марта 2018 года
Программа будет насыщенной:
4 отдельных турнира (в зависимости от квалификации спортсменов).
Швейцарская система соревнований в 9 туров.
Присвоение разрядов по итогам турнира.
Предварительные заявки на участие подаются через сайт – kaissa-chess.ru – раздел «Мероприятия»
Количество участников ограничено – 150 человек.
Прием заявок на участие в соревнованиях заканчивается 23 марта 2018 г
Положение по турниру на сайте Академии шахмат «Каисса».
Информацию предоставила Пресс-секретарь АШ "Каисса"Анна Гоновичева
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края