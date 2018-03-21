16 февраля 2018 года состоялся очередной Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края

Повестка заседания Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»:

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»;

2. Прием новых членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

3. Утверждение обновленного состава Попечительского совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

4. О внесении изменений в Положение Судейско-квалификационной комиссии в Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

5. Представление кандидатов для включения в Комиссии ООО «Федерация шахмат России».

6. О стандарте «О шахматном оборудовании и игровых площадках в Российской Федерации.

7. Кубок Губернатора по шахматам.

8. О целесообразности нахождения Надырханова С.С. в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА".

9. О внесении изменений в календарный план Краснодарского края по шахматам.

10. О формах поощрения на муниципальном, краевом и федеральном уровне.

Решение Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: