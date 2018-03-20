Положение о проведении краевых соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций Краснодарского края

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Центр развития физической культуры и спорта системы образования "(далее - ГБУ КК "ЦРФКССО")и краевую общественную организацию "Федерация шахмат Краснодарского края "(далее - КОО "ФШКК").

Соревнования проводятся в три этапа.

В Соревнованиях принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте 14 лет и моложе (2004 г.р. и моложе).

Соревнования проводятся по правилам вида спорта "Шахматы", утвержденным приказом Минспорта России от17 июня 2017 года № 654в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года №1087и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Швейцарская система в 9 туров. При жеребьевке используется компьютерная программа - Swiss-Manager.

Подтверждение об участии в III краевом этапе Соревнований подается не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: г. Армавир, ул. Кирова, 50, МБОУ ДО ДЮСШШ директор

Глаголько Анастасия Григорьевна, тел.8 (86137) 4-60-22,

e-mail: diusshsh@mail.ru.

Главный судья соревнований: Ширшиков Николай Васильевич (ССВК),

тел.: 8 (928) 2З9-16-28.

Положение:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края