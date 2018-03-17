Андрей Филатов призывает шахматистов России принять участие в выборах Президента страны

Выборы состоятся 18 марта 2018 года



Дорогие друзья!

Как вы знаете, 18 марта пройдут выборы Президента России.

Я предлагаю всем шахматистам России принять участие в выборе пути, по которому пойдет наша страна в ближайшие годы.

Для будущего России важно ваше мнение, ваше стратегическое мышление и умение принимать обдуманные решения.

С уважением,

Филатов А.В., президент РШФ

ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_prizyvaet_shakhmatistov_rossii_prinyat_uchastie_v_vyborakh_prezidenta_strany/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края