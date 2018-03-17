Андрей Филатов призывает шахматистов России принять участие в выборах Президента страны
Выборы состоятся 18 марта 2018 года
Дорогие друзья!
Как вы знаете, 18 марта пройдут выборы Президента России.
Я предлагаю всем шахматистам России принять участие в выборе пути, по которому пойдет наша страна в ближайшие годы.
Для будущего России важно ваше мнение, ваше стратегическое мышление и умение принимать обдуманные решения.
С уважением,
Филатов А.В., президент РШФ
ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_prizyvaet_shakhmatistov_rossii_prinyat_uchastie_v_vyborakh_prezidenta_strany/
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края