Семинар проводится 24 марта - 28 марта 2018 года в пос. Лоо, Большой Сочи, Краснодарский край, на территории КСКК "АКВАЛОО"
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет региональная общественная организация КОО" Федерация шахмат Краснодарского края". Руководитель - семинара Якименко Анна Александровна, член судейско-квалификационной комиссии КОО "Федерация шахмат Краснодарского края", спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ (г. Новороссийск)
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края