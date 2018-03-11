Дополнение к положению первенства Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет
Стоимость питания (шведский стол) и размещения в КСКК «АКВАЛОО» составляет 1350 р. в сутки с участника, руководителя делегации и с сопровождающих лиц. В стоимость входит бесплатное посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётный час в КСКК «АКВАЛОО» в 10-00.
Контакты и информация о заявках
Заявки на участие принимаются до 8 марта 2018 года по электронной почте: vichka_gutorova@mail.ru. или по т. 8-962-876-84-64
В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения, спортивный разряд, ID ФИДЕ и рейтинг участника, виза врача.
Наличие медицинской справки у шахматистов строго обязательно.
Заявки на проживание направляются до 8 марта 2018 года по электронной почте: vichka_gutorova@mail.ru. или по т. 8-962-876-84-64
Форма заявки на проживание будет отправлена после получения заявки на участие.
(в заявке следует указать: кто с кем проживает).
Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ ЮФО http://sf-chess.ru/
В случае не предоставления заявок на проживание до 08.03.2018 г. размещение для участников и сопровождающих будет самостоятельное, ввиду отсутствия мест.
Форма заявки на участие:
Приложение №1.
Фамилия ____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________
Фамилия, имя на английском ______________________________ (согласно рейтинг-листа ФИДЕ)
Российский рейтинг: Классика___________ ID___________
Рейтинг ФИДЕ: Классика __________ ID____________
Домашний адрес: ____________ ________________________________________________________
Дата рождения____________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
Дата заполнения «____ » _________ 2018 г.
Подпись _____________________________
Я, ___________________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных (при проведении турнира, предоставлении отчетных документов в РШФ, в ФИДЕ, публикации текущих и итоговых результатов в СМИ).
Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения заявки на участие.
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом турнира.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края