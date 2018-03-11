Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 14 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

Дополнительная информация по проведению первенства Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и девочек г.Сочи, КСКК «Аквалоо» с 22 марта по 1 апреля 2018г.

Дополнение к положению первенства Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

Стоимость питания (шведский стол) и размещения в КСКК «АКВАЛОО» составляет 1350 р. в сутки с участника, руководителя делегации и с сопровождающих лиц. В стоимость входит бесплатное посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётный час в КСКК «АКВАЛОО» в 10-00.
Контакты и информация о заявках

Заявки на участие принимаются до 8 марта 2018 года по электронной почте: vichka_gutorova@mail.ru. или по т. 8-962-876-84-64
В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения, спортивный разряд, ID ФИДЕ и рейтинг участника, виза врача.
Наличие медицинской справки у шахматистов строго обязательно.

Заявки на проживание направляются до 8 марта 2018 года по электронной почте: vichka_gutorova@mail.ru. или по т. 8-962-876-84-64
Форма заявки на проживание будет отправлена после получения заявки на участие.
(в заявке следует указать: кто с кем проживает).

Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ ЮФО http://sf-chess.ru/

В случае не предоставления заявок на проживание до 08.03.2018 г. размещение для участников и сопровождающих будет самостоятельное, ввиду отсутствия мест.

Форма заявки на участие:

Приложение №1.

Фамилия ____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________
Фамилия, имя на английском ______________________________ (согласно рейтинг-листа ФИДЕ)
Российский рейтинг: Классика___________ ID___________
Рейтинг ФИДЕ: Классика __________ ID____________
Домашний адрес: ____________ ________________________________________________________

Дата рождения____________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________

Дата заполнения «____ » _________ 2018 г.
Подпись _____________________________
Я, ___________________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных (при проведении турнира, предоставлении отчетных документов в РШФ, в ФИДЕ, публикации текущих и итоговых результатов в СМИ).

Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения заявки на участие.
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом турнира.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master