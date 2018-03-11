Дополнение к положению первенства Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет



Стоимость питания (шведский стол) и размещения в КСКК «АКВАЛОО» составляет 1350 р. в сутки с участника, руководителя делегации и с сопровождающих лиц. В стоимость входит бесплатное посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётный час в КСКК «АКВАЛОО» в 10-00.

Контакты и информация о заявках

Заявки на участие принимаются до 8 марта 2018 года по электронной почте: vichka_gutorova@mail.ru. или по т. 8-962-876-84-64

В именной заявке указываются: фамилия, имя, полная дата рождения, спортивный разряд, ID ФИДЕ и рейтинг участника, виза врача.

Наличие медицинской справки у шахматистов строго обязательно.

Заявки на проживание направляются до 8 марта 2018 года по электронной почте: vichka_gutorova@mail.ru. или по т. 8-962-876-84-64

Форма заявки на проживание будет отправлена после получения заявки на участие.

(в заявке следует указать: кто с кем проживает).

Информация о соревновании будет размещаться на сайте ШФ ЮФО http://sf-chess.ru/

В случае не предоставления заявок на проживание до 08.03.2018 г. размещение для участников и сопровождающих будет самостоятельное, ввиду отсутствия мест.

Форма заявки на участие:

Приложение №1.

Фамилия ____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________

Фамилия, имя на английском ______________________________ (согласно рейтинг-листа ФИДЕ)

Российский рейтинг: Классика___________ ID___________

Рейтинг ФИДЕ: Классика __________ ID____________

Домашний адрес: ____________ ________________________________________________________

Дата рождения____________________________________

Контактный телефон ________________________________________________________________

Дата заполнения «____ » _________ 2018 г.

Подпись _____________________________

Я, ___________________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных (при проведении турнира, предоставлении отчетных документов в РШФ, в ФИДЕ, публикации текущих и итоговых результатов в СМИ).

Форма заявки на проживание будет отправлена по почте после получения заявки на участие.

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом турнира.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края