В Сочи открылся турнир среди детских домов и школ-интернатов "Восхождение"

Участвуют 48 команд

Третьи всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот "Восхождение" проводятся с 7 по 17 марта в КСКК «АкваЛоо» (Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи).

Открытие турнира состоялось 7 марта. Приветствие участникам направил президент РШФ Андрей Филатов:

Уважаемые участники соревнований!

От имени Российской шахматной федерации приветствую вас на открытии третьих всероссийских соревнований по шахматам «Восхождение» в городе Сочи в комплексе «АкваЛоо»!

В этот раз в соревнованиях примут участие без малого 50 команд из 32 регионов нашей страны, что является лучшим доказательством значимости турнира, а также закладывает основу для дальнейшего развития шахматного спорта в детских домах и школах-интернатах России

Мы гордимся тем, что дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, нашли себя в шахматах, спорте, активно влияющем на формирование логического мышления и становление личности. Уверен, что склонность к просчету своих действий на много ходов вперед пригодится им не только за шахматной доской, но и в жизни в целом

Выражаю искреннюю признательность гостеприимным хозяевам «АкваЛоо», которые спустя ровно год нас снова радушно встречают и создают все условия для проведения соревнований на самом высоком уровне.

Желаю всем участникам соревнований удачи, хорошего настроения и незабываемых впечатлений!

С уважением,

Президент Российской шахматной федерации

Андрей Филатов

В этом году в соревновании принимают участие 48 команд (191 шахматист). Ребята сыграют 8 туров по швейцарской системе.

Организаторами соревнования являются Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона» при поддержке Группы строительных компаний «ДОН».



Команде-победительнице предоставляется право сформировать команду учащихся (4 игрока, не менее 1 девушки) в возрасте 14 лет и моложе для участия в открытых Всероссийских соревнованиях «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (1-9 июня 2018 года, Сочи, ОК «Дагомыс»).

Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя спортивные соревнования, веселую анимацию, конкурсы и экскурсии по различным достопримечательностям Сочи.

Также планируется проведение мастер-классов и сеансов одновременной игры. Для сопровождающих предусмотрены семинары, посвященные преподаванию шахмат в детских учреждениях.

Техническая информация

Турнирная страница

Фотографии предоставил Дмитрий Феофанов

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края