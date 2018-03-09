Одним из турниров является этап женского кубка России
6 марта в ДЮСШ №7 Краснодара состоялось торжественное открытие Всероссийского шахматного фестиваля. На церемонии к участникам фестиваля с приветственными речами обратился президент городской Шахматной федерации Георгий Купальян.
В рамках фестиваля запланировано много различных мероприятий, в том числе и этап Кубка России среди женщин.
После трех туров без потерь идут Светлана Фомиченко, Анастасия Быкова и Дарья Войт.
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http://ruchess.ru/news/all/v_krasnodare_prokhodit_vserossiyskiy_shakhmatnyy_festival/
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края