Одним из турниров является этап женского кубка России

6 марта в ДЮСШ №7 Краснодара состоялось торжественное открытие Всероссийского шахматного фестиваля. На церемонии к участникам фестиваля с приветственными речами обратился президент городской Шахматной федерации Георгий Купальян.

В рамках фестиваля запланировано много различных мероприятий, в том числе и этап Кубка России среди женщин.

После трех туров без потерь идут Светлана Фомиченко, Анастасия Быкова и Дарья Войт.

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http://ruchess.ru/news/all/v_krasnodare_prokhodit_vserossiyskiy_shakhmatnyy_festival/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края