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Проект «Шахматы в школах» в образовательные учреждения города Новороссийска

С сентября 2016 года в Новороссийске при поддержке Российской шахматной Федерации и краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», стартовал проект «Шахматы в школах» в образовательные учреждения города. Начальником Управления образования г. Новороссийска (Е.И. Середа) уже второй год ведется активная работа по реализации проекта. Непосредственное руководство проектом было доверено детско-юношеской спортивной школе «Каисса» (О.А. Комерзан), куратором назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, заслуженный учитель Кубани Зеленый Леонид Лукьянович.

 

Семь школ города занимаются по учебно-методическим пособиям, полученных от Российской шахматной Федерации в рамках реализации проекта «Шахматы в школах». Инвентарь детям вручал президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" Сметана Владимир Васильевич.
Создано городское методическое объединение по шахматам при Управлении образования г. Новороссийска.


С октября 2017г. по январь 2018г. были организованы обучающие семинары по шахматам среди учителей общеобразовательных школ, в которых приняло участие более 180 педагогов. С 13 по 17 февраля 2018 года, в рамках соглашения КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБОУ институт развития образования Краснодарского края в городе прошли краевые курсы повышения квалификации по обучению шахматам учителей общеобразовательных учреждений в реализации проекта «Шахматы в школах», занятия с педагогами проводила мастер ФИДЕ, тренер-преподаватель высшей категории ДЮСШ «Каисса» Якименко Анна Александровна. В дальнейших планах организовать курсы по обучению игры в шахматы среди всех желающих родителей.
В городе Новороссийске, с января 2018 года, впервые проводилась Олимпиада по шахматам охватившая все школы города среди учащихся с 1 по 11 классы.  Более 350 победителей школьных олимпиад приняли участие в финальном этапе городской Олимпиады, а общее количество школьников, попробовавших свои силы в этом мероприятии превысило пять тысяч человек. Организаторами мероприятия были городские Управление образования, МКУ «Центр развития образования», «Шахматная Федерация города Новороссийска» и МБУ ДО ДЮСШ «Каисса».
С целью совершенствования условий для организации занятий шахматами был разработан конкурс на лучший шахматный кабинет или совмещённый с другими учебными предметами, шахматный уголок. Подведение итогов будет проводиться в феврале 2018г.
Впервые в городе Новороссийске 09 января 2018г.на базе детско-юношеской спортивной школы «Каисса» был проведен командный шахматный турнир среди преподавателей общеобразовательных школ города Новороссийска.В турнире приняло участие 13 команд от общеобразовательных школ города.
С февраля по март 2018 года Управлением образования МО г. Новороссийск планируется проведениегородского этапа Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных учреждений, а такжематчевых товарищеских встреч между учащимися 1-4 классов.
Проект «Шахматы в школу» позволит решить важнейшие задачи, а именно: увеличить количество школьников, регулярно занимающихся видом спорта «шахматы», а также развить у школьников интеллект, логику, творческое мышления и другие качества, повышающие усвоение учебных дисциплин, формирование культуры поведения.

информация Евгения Бондаренко

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

 

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