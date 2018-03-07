Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в семинарах для педагогических работников Краснодарского края в рамках проекта «Шахматы в школе» в муниципальных образованиях Краснодарского края на 2017/2018 учебный год, реализуемого ГБОУ ИРО Краснодарского края совместно с краевой общественной организацией «Федерация шахмат Краснодарского края»:

1) 12 апреля «Шахматы в школе» как универсальный образовательный инструмент» (семинар для заместителей директоров образовательных организаций, педагогов)

2) 26 апреля «Организация работы по ознакомлению младших школьников и дошкольников с игрой в шахматы» (семинар для педагогов)

Семинары проходят в г. Краснодаре по адресу: ул. Сормовская, 167, ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. Начало в 11.00

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Выступление на семинарах подтверждается сертификатом.

Контактное лицо: Елена Ивановна Прынь, 988-240-48-35

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края