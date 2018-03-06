4 марта 2018 года в станице Ленинградская в МБОУ СОШ №6 состоялись соревнования для детей по быстрым шахматам.

Спортивный комитет Ленинградского района совместно с МОО "Федерация шахмат Ленинградского района Краснодарского края" провели Первенство Ленинградского района среди детей в возрасте до 11 лет и до 17 лет.



В соревнованиях приняло участие 40 детей. В категории до 11 лет участвовало 17 человек, в категории до 17 лет – 23 человека. Все они учащиеся муниципальных среднеобразовательных школ Ленинградского района.

Турнир состоял из 7 туров. В итоге соревнований призовые места распределились следующим образом. В категории до 11 лет:

1 место занял Кузовников Данил (МБОУ СОШ №1),

2 место - Иванова Наталья (МБОУ СОШ № 6),

3 место - Евтишин Кирилл (МБОУ СОШ № 6),

в категории до 17 лет:

1 место занял Казимагамедов Тагир (МБОУ СОШ № 1),

2 место - Баев Семен (МБОУ СОШ №1),

3 место - Чернявский Владислав (МБОУ СОШ №1).

Огромную благодарность хочется выразить МОО "Федерация шахмат Щербиновского района" за помощь в организации соревнований и проведении жеребьевки.

информацию предоставила Анастасия Кузовникова

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края