4 марта 2018 года в станице Ленинградская в МБОУ СОШ №6 состоялись соревнования для детей по быстрым шахматам.
Спортивный комитет Ленинградского района совместно с МОО "Федерация шахмат Ленинградского района Краснодарского края" провели Первенство Ленинградского района среди детей в возрасте до 11 лет и до 17 лет.
В соревнованиях приняло участие 40 детей. В категории до 11 лет участвовало 17 человек, в категории до 17 лет – 23 человека. Все они учащиеся муниципальных среднеобразовательных школ Ленинградского района.
Турнир состоял из 7 туров. В итоге соревнований призовые места распределились следующим образом. В категории до 11 лет:
1 место занял Кузовников Данил (МБОУ СОШ №1),
2 место - Иванова Наталья (МБОУ СОШ № 6),
3 место - Евтишин Кирилл (МБОУ СОШ № 6),
в категории до 17 лет:
1 место занял Казимагамедов Тагир (МБОУ СОШ № 1),
2 место - Баев Семен (МБОУ СОШ №1),
3 место - Чернявский Владислав (МБОУ СОШ №1).
Огромную благодарность хочется выразить МОО "Федерация шахмат Щербиновского района" за помощь в организации соревнований и проведении жеребьевки.
информацию предоставила Анастасия Кузовникова
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края