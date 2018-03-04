Завершилось первенство Южного Федерального Округа по быстрым и классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Оба турнира проводились по швейцарской системе в 9 туров в ССК «АкваЛоо».

Наверное, только ленивый может не заметить настоящий шахматный бум, который в последнее время переживает город Сочи. Проводится много турниров – всё больше юных спортсменов садятся за доски, что, безусловно, отражается и на результатах. Наши таланты регулярно завоёвывают награды, краевого и регионального уровня. Прошедшие турниры не стали исключением.

Первенство ЮФО по быстрым шахматам:

1 место среди мальчиков -Гаспаров Серго (тренер Оганьян А.Г.);



2 место среди девочек -Христенко Анастасия( тренер Авакян А.С.).

Первенство ЮФО по классическим шахматам:

Всего участвовало 49 юных шахматистов (35 — в турнире мальчиков, 14 — в турнире девочек) из 5 регионов (Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Республика Адыгея, Республика Крым).

Чемпионом округа среди мальчиков стал Артём Лебедев (тренер Оганьян А.Г.) – 7.5 из 9 возможных.

2 место Ахмедов Давид (тренер Еганов А.С.) – 7.5 из 9 возможных.

4 место Гаспаров Серго (тренер Оганьян А.Г.)

5 место Котельников Матвей ( тренер Гюламирян К.А.).

Из первой пятерки победителей четверо представляют Спортивную школу № 11 города Сочи

У девочек чемпионкой стала Уфимцева Виктория (тренер Оганьян А.Г.) показав выдающийся результат 9 очков из 9 возможных, обыграв всех своих соперниц!

На 3 месте Хорохордина Веста (тренер Горобец С.А.) – 7 очков из 9 возможных.

По итогам соревнований Лебедев А., Ахмедов Д., Гаспаров С., Уфимцева В., Хорохордина В., завоевали право участвовать в первенстве России среди мальчиков и девочек до 9 лет, которое пройдет в Костроме в мае этого года.

Желаем успехов и удачи на предстоящих стартах!!!

Информацию предоставил Ильенков Евгений Сергеевич

Директор МБУ спортивная школа № 11 г.Сочи

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края