С 7 по 17 марта в КСКК «АкваЛоо» (Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи) проводятся третьи Всероссийские соревнования среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Восхождение».



Организаторами соревнования являются Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона».

В этом году ожидается участие 50 команд из 32 субъектов Российской Федерации.

От Краснодарского края участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам примут четыре воспитанника ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием»:

1.Скрипченко Денис Андреевич,

2.Котренко Денис Игоревич,

3.Полукарпов Сергей Михайлович

4.Кучеренко Далина Руслановна

Сопровождающий тренер - Немцов Владимир Ильич.

Желаем нашим ребятам только победы!

Команде-победительнице предоставляется право сформировать команду учащихся (4 игрока, не менее 1 девушки) в возрасте 14 лет и моложе для участия в открытых Всероссийских соревнованиях «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (1-9 июня 2018 года, Сочи, ОК «Дагомыс»).

Также планируется проведение мастер-классов и сеансов одновременной игры. Для сопровождающих предусмотрены семинары, посвященные преподаванию шахмат в детских учреждениях.

Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя спортивные соревнования, веселую анимацию, конкурсы и экскурсии по различным достопримечательностям Сочи.



Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края



