Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований по шахматам на территории Краснодарского края и является основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля
2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр
спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») и краевую общественную организацию «Федерация шахмат
Краснодарского края» (далее – КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»).
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на судейские коллегии.
К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
положение первенства края по возрастам и дополнение к положению.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края