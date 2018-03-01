Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований по шахматам на территории Краснодарского края и является основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.



Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля

2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр

спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») и краевую общественную организацию «Федерация шахмат

Краснодарского края» (далее – КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»).

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на судейские коллегии.

К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

положение первенства края по возрастам и дополнение к положению.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края