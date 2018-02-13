Третьи всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот проводятся 7-17 марта 2018 года в КСКК «АкваЛоо» (Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи)

Организаторами соревнования являются Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона».

Команде-победительнице предоставляется право сформировать команду учащихся (4 игрока, не менее 1 девушки) в возрасте 14 лет и моложе для участия в открытых Всероссийских соревнованиях «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (1-9 июня 2018 года, Сочи, ОК «Дагомыс»).

Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя спортивные соревнования, веселую анимацию, конкурсы и экскурсии по различным достопримечательностям Сочи.

Также планируется проведение мастер-классов и сеансов одновременной игры. Для сопровождающих предусмотрены семинары, посвященные преподаванию шахмат в детских учреждениях.

http://ruchess.ru/championship/detail/2018/voskhozhdenie_2018/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края