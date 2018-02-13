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Cоревнования по шахматам среди школ Павловского района участниц проекта «Шахматы в школу»

Cоревнования по шахматам среди школ Павловского района участниц проекта «Шахматы в школу»
10 февраля 2018 года в Социально – культурном центре Павловского сельского поселения, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой Родная Кубань!» прошли соревнования по шахматам среди школ Павловского района участниц проекта «Шахматы в школу».


Проект «Шахматы в школу» на территории Краснодарского края реализует Российская шахматная федерация при поддержке Фонда «Елены и Геннадия Тимченко», Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края. В Павловском районе участниками этой программы являются пять образовательных организаций СОШ №№ 2, 3, 4, 10, 14, которые и приняли участие в соревнованиях.
Однако, согласно положению о проведении соревнований, к участию в турнире допускались и другие школы, отрадно, что одной из таких команд стала СОШ № 1.


Всего в тот день собралось 10 команд, наибольшее представительство - 3 команды имела СОШ № 14, по две команды выставили СОШ № 3 и 4, по одной выступили от СОШ №№ 1,2,10.
Команды участников состояли из школьников начальных классов, одним из обязательных условий турнира было включение в команду одной девочки. Всего турнир собрал почти 40 юных гроссмейстеров.
Соревнования начались в 10 утра, и продлились до 14 часов, в интересной борьбе, но с явным преимуществом в итоговом результате победу одержала команда традиционного фаворита таких турниров – СОШ № 14 станицы Незамаевской, тренер команды Луговской Александр Павлович.
Второе место заняла команда - открытие СОШ № 2, третье, почётное место заняла команда СОШ №3.
В личном первенстве с лучшими результатами на I доске показал Уваров Никита, на II доске Колпаков Антон и на III доске, с максимальным результатом - 9 баллов, Махортов Михаил. Лучшей среди девочек стала Шкуропатова Елизавета - учащаяся СОШ № 2.
Проведение соревнований стало возможным при активном участии президента федерации шахмат Павловского района, главного судьи турнира - Давиденко Василия Даниловича. При проведении игр использовался учебный инвентарь, подаренный школам района в рамках программы «Шахматы в школу» президентом федерации шахмат Краснодарского края Сметаной Владимиром Васильевичем.
http://pavl23.ru/item/157863
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

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