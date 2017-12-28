Министерство образования и науки РФ приглашает принять участие в конкурсе «Шахматный всеобуч России»

В регионы направлено информационное письмо о поддержке проекта

Министерство образования и науки Российской Федерации направило письмо руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Письмо информирует о проведении с 15 декабря 2017 года по 15 марта 2018 года конкурса «Шахматный всеобуч России», и приглашает принять в нем участие педагогов, ведущих занятия по шахматам в школах и в системе дополнительного образования.

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов, поддержку новых технологий обучения шахматам, рост профессионального мастерства шахматных педагогов и распространение передового опыта лучших преподавателей шахматного всеобуча. Организаторы конкурса - Министерство образования и науки Российской Федерации и Российская шахматная федерация.

Победители Конкурса и активные участники Конкурса будут приглашены на Всероссийскую конференцию «Шахматный всеобуч в школах России», которая состоится во время всероссийского турнира школьных команд «Белая ладья» в посёлке Дагомыс (Краснодарский край, г. Сочи) с 3 по 6 июня 2018 г.

Руководитель проекта «Шахматный всеобуч России» Костьев Александр Николаевич.

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Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края