Новый учебник Бориса Гельфанда издан на русском языке

Книга «Принятие динамических решений в шахматах» вышла в серии «Библиотека РШФ»

В серии «Библиотека РШФ» вышла новая книга: Борис Гельфанд «Принятие динамических решений в шахматах»

Вице-чемпион мира 2012 года продолжает свой рассказ, начатый в бестселлере «Принятие позиционных решений в шахматах» («Книга года» по версии Английской шахматной федерации). Подробно объясняя ход борьбы в некоторых своих лучших партиях, Борис Гельфанд предоставляет читателю уникальную возможность взглянуть на доску глазами гроссмейстера экстра-класса. В новой книге разбираются такие темы, как тактика на высшем уровне, природа тактических ошибок на высшем уровне, компенсация за материал, фактор времени, динамическая защита и ряд других.

«Динамика – это не совсем то же, что расчет и тактика, подобно тому, как стул – это не только древесина и гвозди. Но представьте себе стул без древесного сырья, и перед вашим взором, вероятно, возникнет пустота на полу вашей комнаты. Эта книга – о динамическом мышлении, но опосредованным образом она также касается расчета и тактики. Надеюсь, что это разделение никого не запутает.

...Как и в первой книге, моей целью было не составить полное руководство по динамическим шахматам, а дать представление о некоторых динамических сюжетах из моих партий и подробно их обсудить. Чтобы хорошо играть в шахматы, надо принимать много хороших решений, и вот об этом толкует данная серия и данная книга» (Б. Гельфанд).

336 стр., твердый переплет. Для широкого круга любителей шахмат.

По вопросам приобретения обращаться по e-mail barsky@ruchess.ru Барский Владимир Леонидович

Подробная информация о книгах, изданных в серии «Библиотека РШФ».

http://ruchess.ru/news/all/novyy_uchebnik_borisa_gelfanda_izdan_na_russkom_yazyke/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края