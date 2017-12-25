Сегодня у туапсинских кадетов состоялся настоящий спортивный праздник. С подарками приехали гости из краевой столицы. Президент федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана поздравил ребят с началом шахматного турнира, который стартовал здесь сегодня. Он привез всё необходимое для занятий этим видом интеллектуального спорта: десять наборов шахмат, пять часов, демонстрационное полотно и методическую литературу.

— Это уже вторая школа в Туапсинском районе, которая присоединилась к проекту «Шахматы в школах», — говорит Владимир Сметана. — Первой в начале этого года была школа №18 в селе Тенгинке. Сейчас мы активно работаем по расширению границ, и в будущем, надеюсь, всё больше школ Краснодарского края будут к нему присоединяться. Я поздравляю туапсинских кадетов с этим замечательным событием и желаю им новых свершений и побед!

На фото: Владимир Сметана

— Помимо «Шахмат в школах», наша школа будет участвовать и в проекте «Самбо в школах», — рассказывает директор ТМКК Станислав Ступаков. — Теперь, например, в обязательную программу для ребят войдут не только шахматные задачи и этюды, но и тренировки по самбо. Причем, отдельно от уроков физкультуры. Такие занятия помогут будущим морякам получить дополнительные навыки самообороны и научиться грамотно мыслить, например, в борьбе с условным противником.

На фото: Станислав Ступаков

В планах Минобрнауки России реализовать проект «Шахматы в школах» в течение ближайших двух лет. Предполагается, что к этому времени к нему присоединятся все образовательные учреждения. Как рассказал Владимир Сметана, на Кубани будут проводиться не просто шахматные уроки. Ребят ждут турниры, а учителей — конкурсы на лучшее преподавание игры. И, конечно, на самого сильного шахматиста.

http://tuapsevesti.ru/archives/35150

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края