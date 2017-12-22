Приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 утверждена новая редакция Правил вида спорта "шахматы" (см. присоединенный файл).

Изменение одно: в быстрых шахматах и блице «за второй, сделанный тем же игроком невозможный ход арбитр объявляет о проигрыше партии этим игроком».

Статья 13.4.2. Если арбитр видит действие, описанное в Статье 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 или 7.5.4, он должен действовать в соответствии со Статьей 7.5.5, при условии, что соперник не сделал свой следующий ход. Если арбитр не вмешивается, соперник имеет право заявить о невозможном ходе, если он не сделал свой следующий ход. Если соперник не заявляет о выигрыше и арбитр не вмешивается, невозможный ход остаётся в силе, и партия должна быть продолжена. После того, как соперник сделал свой следующий ход, невозможный ход не может быть исправлен, если об этом не договорятся игроки без вмешательства арбитра.

Статья 7.5.5. После мер, принятых в соответствии со Статьей 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 или 7.5.4, за первый сделанный игроком невозможный ход арбитр должен добавить его сопернику две минуты дополнительного времени; за второй, сделанный тем же игроком невозможный ход арбитр объявляет о проигрыше партии этим игроком. Однако партия заканчивается вничью, если позиция такова, что соперник не может поставить мат королю игрока любой серией возможных ходов.



http://ruchess.ru/news/inform/novaya_redaktsiya_pravil_vida_sporta_shakhmaty/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края