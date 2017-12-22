Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13.11.2017 № 990 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)" (Зарегистрирован 11.12.2017 № 49208) утверждены Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «шахматы» (см. присоединенный файл). Данные Нормы вступают в силу с 01.01.2018 года, срок действия - 4 года.

Краткий обзор ключевых новшеств.

1. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.

• Минимальное количество фактически сыгранных партий – 8.

• В спортивной дисциплине «быстрые шахматы» может применяться контроль времени: 10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому спортсмену

• Возможность выполнения нормы, в том числе в физкультурном мероприятии.

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов.

• Установлены различные условия выполнения нормы спортивных разрядов: кмс, I, II и III для мужчин и женщин.

• В спортивных дисциплинах «шахматы» или «шахматы - командные соревнования» минимальное количество фактически сыгранных партий – 7.

• В спортивной дисциплине «быстрые шахматы» минимальное количество фактически сыгранных партий – 9.

• Возможность выполнения нормы в спортивной дисциплине «блиц», при этом минимальное количество фактически сыгранных партий – 11 и при применении контроля времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому спортсмену.

• Возможность выполнения нормы на соревнованиях среди студентов, включенных в ЕКП, и проводимых в возрастной группе: юниоры, юниорки (17-25 лет).

• КМС в спортивных дисциплинах «шахматы» и «шахматы - командные соревнования» присваивается за первое место, занятое на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года); юноши, девушки (до 19 лет); юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 15 лет).

• Возможность выполнения нормы, в том числе в физкультурном мероприятии.

http://ruchess.ru/news/inform/utverzhdena_evsk_vstupayushchaya_v_silu_01_01_2018_goda/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края