Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 34 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

12-го января 2018 года состоится Внеочередное Общее собрание членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»

В связи с подготовкой к XIII съезду Российской шахматной федерации состоится Внеочередное Общее собрание членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 12-го января 2018 года в 15-00 по адресу: Россия, город Краснодар, Центральный микрорайон, Красноармейская улица, д. 34, офис 13.11.

Повестка дня:

1. Направление делегата КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на XIII съезд Российской шахматной федерации;

2. Выдвижение кандидата в Президенты Российской шахматной федерации;

3. Выдвижение кандидата от КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в члены Наблюдательного совета Российской шахматной федерации.

Скачать

 

Члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: 

город-курорт Анапа: Председатель Правления Анапской городской общественной организации «Шахматная Федерация» - Попов Роман Юрьевич 

город Армавир: Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация» - Ширшиков Николай Васильевич

город-курорт Геленджик: Президент Шахматной федерации г. Геленджик - Георгиев Константин Федорович

город Краснодар: Президент Федерации шахмат города Краснодар - Купальян Георгий Семенович

город-герой Новороссийск: Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск - Бондаренко Евгений Михайлович

город-курорт Сочи: и.о. Президента Шахматной федерации города Сочи - Брызгалин Кирилл Дмитриевич

Крыловской район: Президент МОО Федерация шахмат Крыловского района Краснодарского края - Патрушев Виталий Александрович

Кущевский район: Председатель Шахматной федерации Кущевского района (Федерация шахмат Кущевского района) - Хистев Василий Михайлович

Лабинский район: Президент МОО Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края - Пылин Борис Семенович

Ленинградский район: Президент МОО Федерация шахмат Ленинградского района Краснодарского края - Кузовникова Анастасия Борисовна 

Павловский район: Председатель Павловской районной шахматной федерации - Давиденко Василий Данилович

Славянский район: Президент Федерации шахмат и шашек г. Славянск-на-Кубани и Славянского района - Мороз Роман Анатольевич

Тбилисский район: Президент МОО Федерация шахмат Тбилисского района Краснодарского края - Юрин Игорь Георгиевич

Туапсинский район: Президент Шахматной федерации Туапсе - Мясников Данил Владимирович

Щербиновский район: Президент МОО Федерация шахмат Щербиновского района Краснодарского края - Мальченко Алексей Николаевич

http://f-chess-kk.ru/index.php/federatsiya/chleny

 

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master