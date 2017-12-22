В связи с подготовкой к XIII съезду Российской шахматной федерации состоится Внеочередное Общее собрание членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 12-го января 2018 года в 15-00 по адресу: Россия, город Краснодар, Центральный микрорайон, Красноармейская улица, д. 34, офис 13.11.

Повестка дня:

1. Направление делегата КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на XIII съезд Российской шахматной федерации;

2. Выдвижение кандидата в Президенты Российской шахматной федерации;

3. Выдвижение кандидата от КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в члены Наблюдательного совета Российской шахматной федерации.

Члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»:

город-курорт Анапа: Председатель Правления Анапской городской общественной организации «Шахматная Федерация» - Попов Роман Юрьевич

город Армавир: Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация» - Ширшиков Николай Васильевич

город-курорт Геленджик: Президент Шахматной федерации г. Геленджик - Георгиев Константин Федорович

город Краснодар: Президент Федерации шахмат города Краснодар - Купальян Георгий Семенович

город-герой Новороссийск: Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск - Бондаренко Евгений Михайлович

город-курорт Сочи: и.о. Президента Шахматной федерации города Сочи - Брызгалин Кирилл Дмитриевич

Крыловской район: Президент МОО Федерация шахмат Крыловского района Краснодарского края - Патрушев Виталий Александрович

Кущевский район: Председатель Шахматной федерации Кущевского района (Федерация шахмат Кущевского района) - Хистев Василий Михайлович

Лабинский район: Президент МОО Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края - Пылин Борис Семенович

Ленинградский район: Президент МОО Федерация шахмат Ленинградского района Краснодарского края - Кузовникова Анастасия Борисовна

Павловский район: Председатель Павловской районной шахматной федерации - Давиденко Василий Данилович

Славянский район: Президент Федерации шахмат и шашек г. Славянск-на-Кубани и Славянского района - Мороз Роман Анатольевич

Тбилисский район: Президент МОО Федерация шахмат Тбилисского района Краснодарского края - Юрин Игорь Георгиевич

Туапсинский район: Президент Шахматной федерации Туапсе - Мясников Данил Владимирович

Щербиновский район: Президент МОО Федерация шахмат Щербиновского района Краснодарского края - Мальченко Алексей Николаевич

http://f-chess-kk.ru/index.php/federatsiya/chleny