Уважаемые коллеги!
Российская шахматная федерация приглашает вас принять участие в проекте «Шахматный всеобуч России».
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов, ведущих занятия по шахматам в школах и в системе дополнительного образования, поддержку новых технологий обучения шахматам, рост профессионального мастерства шахматных педагогов и распространение передового опыта лучших преподавателей шахматного всеобуча.
Цель конкурса в выявлении, поддержке и поощрении лучших учителей, педагогов дополнительного образования и тренеров, организующих шахматный всеобуч в школах России.
Задачи конкурса: выявить лучшие практики ведения уроков шахмат, шахматных занятий в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, определить лучшие разработки учебно-методических комплексов для начальной школы (модули «Шахматы» в предметных областях «Физическая культура», «Математика/Информатика»); провести широкое обсуждение передового опыта; создать общедоступную базу электронных версий передовых методик по шахматам.
Конкурс проводится среди педагогических работников общеобразовательных организаций и дополнительного образования, а также среди тренеров детско-юношеских спортивных школ, реализующих систему шахматного образования на уровне начального общего образования.
Конкурс проводится в период с 15 декабря 2017 г. по 15 марта 2018 г.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- номинация «Урок шахмат в начальной школе»;
- номинация «Внеурочная деятельность по шахматам»;
- номинация «Секция шахмат в системе дополнительного образования детей»;
- номинация «Применение интернет-технологии для урочных и секционных занятий шахматами в школе».
На конкурс принимаются разработки:
- программ развития шахмат в начальной школе, включая организацию учебной работы, внеурочной деятельности, мероприятий и соревнований;
- уроков шахмат, в том числе с использованием элементов инфокоммуникационных технологий;
- рабочих планов, технологических карт;
- сценариев шахматных праздников, мероприятий внеклассной работы, дизайнов оформления шахматных кабинетов и классных комнат;
- тематических и учебно-тематических планов, развернутых конспектов занятий школьных шахматных секций.
Победители Конкурса и активные участники Конкурса будут приглашены на Всероссийскую конференцию «Шахматный всеобуч в школах России», которая состоится во время всероссийского турнира школьных команд «Белая ладья» в посёлке Дагомыс (Краснодарский край, г. Сочи) с 3 по 6 июня 2018 г.
Руководитель проекта «Шахматный всеобуч России» Костьев Александр Николаевич.
Телефон + 7 (968) 732-00-74
E-mail: vseobuch@ruchess.ru
http://ruchess.ru/championship/detail/2018/shakhmatnyy_vseobuch_20172018/
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края