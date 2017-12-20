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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
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Российская шахматная федерация приглашает вас принять участие в проекте «Шахматный всеобуч России».

                                                           Уважаемые коллеги!

Российская шахматная федерация приглашает вас принять участие в проекте «Шахматный всеобуч России».

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов, ведущих занятия по шахматам в школах и в системе дополнительного образования, поддержку новых технологий обучения шахматам, рост профессионального мастерства шахматных педагогов и распространение передового опыта лучших преподавателей шахматного всеобуча.

      

Цель конкурса в выявлении, поддержке и поощрении лучших учителей, педагогов дополнительного образования и тренеров, организующих шахматный всеобуч в школах России.

Задачи конкурса: выявить лучшие практики ведения уроков шахмат, шахматных занятий в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, определить лучшие разработки учебно-методических комплексов для начальной школы (модули «Шахматы» в предметных областях «Физическая культура», «Математика/Информатика»); провести широкое обсуждение передового опыта; создать общедоступную базу электронных версий передовых методик по шахматам.

Конкурс проводится среди педагогических работников общеобразовательных организаций и дополнительного образования, а также среди тренеров детско-юношеских спортивных школ, реализующих систему шахматного образования на уровне начального общего образования.

Конкурс проводится в период с 15 декабря 2017 г. по 15 марта 2018 г.

 Конкурс проводится в следующих номинациях:

- номинация «Урок шахмат в начальной школе»;
- номинация «Внеурочная деятельность по шахматам»;
- номинация «Секция шахмат в системе дополнительного образования детей»;
- номинация «Применение интернет-технологии для урочных и секционных занятий шахматами в школе».

На конкурс принимаются разработки:

- программ развития шахмат в начальной школе, включая организацию учебной работы, внеурочной деятельности, мероприятий и соревнований;
- уроков шахмат, в том числе с использованием элементов инфокоммуникационных технологий;
- рабочих планов, технологических карт;
- сценариев шахматных праздников, мероприятий внеклассной работы, дизайнов оформления шахматных кабинетов и классных комнат;
- тематических и учебно-тематических планов, развернутых конспектов занятий школьных шахматных секций.

Победители Конкурса и активные участники Конкурса будут приглашены на Всероссийскую конференцию «Шахматный всеобуч в школах России», которая состоится во время всероссийского турнира школьных команд «Белая ладья» в посёлке Дагомыс (Краснодарский край, г. Сочи) с 3 по 6 июня 2018 г.

Руководитель проекта «Шахматный всеобуч России» Костьев Александр Николаевич.

Телефон + 7 (968) 732-00-74

E-mail: vseobuch@ruchess.ru

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http://ruchess.ru/championship/detail/2018/shakhmatnyy_vseobuch_20172018/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

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