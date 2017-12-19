Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Васильевич Филатов празднует день рождения!
Уважаемый Андрей Васильевич!
Примите самые искренние поздравления с Днем Рождения!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаю, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
с уважением,
Президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметана В.В.