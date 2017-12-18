Игры разума

Как шахматы стали основой инвестиционных стратегий

Шахматы сегодня — популярный вид спорта и плацдарм для отработки финансовых стратегий. Среди поклонников игры — успешные инвесторы и бизнесмены. Возникнув как своего рода имитация военных действий, игра эволюционировала в систему тренировки логики как человека, так и искусственного интеллекта.

Шахматный спорт переживает новое рождение. В прошлом году внимание россиян привлек чемпионат мира среди гроссмейстеров. Впервые с 2008 года в матче за звание чемпиона мира участвовал представитель России, и шансы на победу были довольно высоки.

27-летний шахматист Сергей Карякин в 12 лет стал гроссмейстером, в 22 года — чемпионом мира по быстрым шахматам, в 25 — обладателем кубка Международной федерации шахмат (FIDE).

Одолеть именитого соперника — норвежца Магнуса Карлсена, впервые завоевавшего титул чемпиона в 2013 году, Карякину не удалось. Однако шахматист оказался новым спортивным символом страны. Популяризация шахмат стала его официальной миссией — весной этого года Карякин вошел в состав Общественной палаты РФ, в июне обсуждал с президентом Владимиром Путиным развитие шахматного спорта в стране.

В учреждениях спортивной подготовки шахматами занимаются более полумиллиона человек — это девятое место из 135 видов спорта, внесенных в реестр Минспорта России. Более четверти спортсменов — представители регионов. Такую официальную статистику приводят в Российской шахматной федерации (РШФ). В общей сложности, включая кружки и частные уроки, говорит исполнительный директор РШФ Марк Глуховский, шахматами в стране занимается около миллиона детей, и число юных шахматистов растет.

605 млн взрослых на планете, по данным международной исследовательской компании YouGov (2012 год), играют в шахматы. 70% взрослого населения Земли играли в шахматы в какой-то момент своей жизни.

«Шахматы — недорогой вид спорта, который не требует от родителей больших вложений. Поэтому пик интереса к ним приходится особенно на экономически сложные периоды», — говорит Марк Глуховский. И это характерно не только для России.

Игра набирает популярность во всем мире, отмечают в РШФ: увеличивается число турниров и их общая капитализация. В этом году в календаре FIDE значится более 100 турниров, 22 из которых — международного масштаба. Призовые фонды в шахматах несравнимы, например, с теннисом или футболом. Однако ведущие гроссмейстеры, по словам Глуховского, ведут фактически гастрольную жизнь и хорошо зарабатывают. По данным The Guardian, с 2009 по 2013 год доход от турниров вырос на 37%. Призовой фонд чемпионата мира прошлого года составил €1 млн, кубка мира в этом году — $1,6 млн.

В Армении, представитель которой Левон Аронян и стал обладателем кубка в этом году, а также в Азербайджане, Венгрии, Испании, Мексике и Польше шахматы входят в обязательную школьную программу. В ряде стран, в том числе, Германии и России, игра — часть программы дополнительного образования. О том, что в ближайшие два года шахматы могут войти в обязательную программу российской системы начального школьного образования — с первого по четвертый класс, недавно заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Предшественница шахмат — игра чатуранга родилась в Индии примерно в V–VI веках нашей эры. Состав фигур отражает структуру индийской армии того времени: колесницы (ладья в современных шахматах), кавалерия (конь), боевые слоны и пешие воины (пешки), к ним был добавлен шах (король). Об этом в книге об истории шахмат писал английский исследователь Гарет Уильямс, связывая происхождение игры с моделированием военных действий: «Шахматы — это интеллектуальный поединок противников, воплощенный в бескровном сражении, которое разворачивается между двумя армиями на поле из 64 клеток». В царской России, говорит Марк Глуховский, шахматы были игрой аристократов, в них играли те, кто готовился к военной службе.

С тех пор игра эволюционировала, став развивающей программой для детей, тренировкой для инвесторов и трейдеров и школой для искусственного интеллекта.

Сила мысли

Главный фактор роста популярности шахмат — имидж интеллектуальной игры, развивающей аналитические способности и стратегическое мышление, говорит Марк Глуховский (РШФ). «Цифровой век — век высокой интеллектуальной конкуренции», — отмечает он. Поэтому растет спрос на развитие логики и стратегического мышления.

Шахматы способствуют развитию интеллектуальных способностей, уверен доцент кафедры социологии и политологии Южно-Уральского государственного университета Максим Гутенев, в 2013 году защитивший кандидатскую диссертацию «Шахматная игра как феномен интеллектуальной культуры». «Рефлексивная игра требует от игрока глубокого самоанализа и оказывает развивающее воздействие на когнитивные способности и познавательные функции человека», — говорит он.

Еще в 1894 году во Франции было опубликовано первое научное исследование в области шахмат. Альфред Бине на основе анкетирования 62 сильнейших шахматистов своего времени заключил, что у игроков превалирует не механическое, а логическое запоминание.

Шахматная игра является средством выработки у учащихся логического мышления, развития памяти и аналитических способностей, писали в своих работах психологи советской шахматной школы Игорь Сабельников (1983) и Николай Крогиус (1981).

Сегодня в США и в Европе наблюдается новый всплеск исследований в области образовательных эффектов от обучения шахматам, отмечает профессор психологии Ливерпульского университета Фернан Гобэ (международный мастер по шахматам). На Западе обеспокоены плохой успеваемостью школьников по математике.

При определенном объеме занятий (не менее 25–30 часов) обучение шахматам оказывает положительное влияние на когнитивные и академические способности детей (особенно в математике), показал в 2016 году собственный метаанализ Гобэ и его коллеги по университету, кандидата наук по психологии Джованни Сала.

Примечательно, что многие выдающиеся шахматисты начали играть в шахматы в раннем возрасте, в том числе трехкратный чемпион мира Анатолий Карпов. Однако, судя по всему, пользу от игры можно получить, даже не будучи профессиональным шахматистом.

Например, Гарри Каспаров в середине 1990-х основал компанию, которая занималась консультированием западных инвесторов, писал «Коммерсантъ». Сегодня шахматист активно выступает с лекциями и тренингами для бизнеса.

Каспаров считает шахматы «идеальной лабораторией для отработки процесса принятия решений». Игра, по сути, моделирует способы действия человека в других сферах жизни — схожа даже терминология. «Услышав такие выражения, как «начальная стадия», «уязвимое место», «стратегическое планирование» или «тактическая операция», можно подумать, что речь идет о корпоративных разборках. Но с таким же успехом речь может идти и о шахматном турнире», — пишет он в книге «Шахматы как модель жизни».

Игры миллионеров

Большинство бизнесменов и инвесторов, добившихся больших успехов, действительно на том или ином этапе своей жизни увлекались шахматами: Билл Гейтс (Microsoft), Лоуренс Эллисон (Oracle), Джордж Сорос, Йоп Ван Остером (Volmac), Ричард Брэнсон и многие другие. Не равнодушны к шахматам и представители нового поколения предпринимателей. Соучредитель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг имеет опыт игры в шахматы — в 2014 году он сыграл с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда чемпион заметил, что Марк только учится.

Нидерландский шахматист и миллиардер Йоп Ван Остером — один из примеров финансового успеха шахматиста за пределами доски. В 1966 году он основал компьютерную фирму Volmac и увлекся бизнесом. После продажи компании в 1988-м Остером стал одним из самых богатых голландцев.

Соучредитель PayPal, первый внешний инвестор в Facebook, менеджер хедж-фонда Clarium Capital Management Питер Тиль тоже подавал большие надежды в интеллектуальном спорте. Подростком он выполнил норму национального мастера по шахматам Германии, и стал одним из лучших игроков в стране в возрасте до 21 года. Однако перебравшись в США предпочел шахматам бизнес. Тиль один из тех предпринимателей, кто использует и пропагандирует шахматные стратегии в бизнесе. В одной из своих лекций по ведению бизнеса в Стэндфордском университете Тиль заявил, что первое чему учат шахматы — плохой план лучше, чем вообще никакого. Вообще поведение на доске оказалось сродни стратегиям в бизнесе.

«Если стремление к экономическому успеху — игра, она, безусловно, напоминает шахматную игру, потому что шахматы — игра атаки и контратаки», — пишет американский автор книг по развитию бизнеса Джеймс Карленд.

Управляющий партнер Tangent Capital Боб Райс в книге «Три шага вперед: чему шахматы могут научить в бизнесе» сравнивает поединок шахматистов с конкурентной борьбой компаний: белые ходят первыми — и это как выпуск нового продукта на рынок (преимуществами первопроходца, например, пользовались Ford Motor Company, PayРal, eBay и Skype), у противника же — черных фигур — есть возможность выпустить улучшенный продукт. Райс сравнивает такую манеру поведения на рынке с популярным дебютом — сицилианской защитой, когда черные фигуры борются не просто за равенство, а за перевес на доске. Примечательно, что Райс был также одним из основателей шахматного клуба Уолл-стрит.

У шахмат с инвестированием очень много общего, отмечает заместитель генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень: «В этом виде спорта, как и при работе на бирже, необходимо продумывать каждый шаг, придерживаться определенной стратегии и не поддаваться эмоциям».

Шахматы

для Уолл-стрит

Пособие по инвестированию

и форма досуга

Шахматы помогают трейдерам развить скорость мысли, уверен международный гроссмейстер, один из самых известных эмигрантов из СССР Лев Альбурт. Для некоторых финансистов игра — это и способ отвлечься от работы.

72-летний шахматист живет в Нью-Йорке и до сих пор тренирует местных финансовых воротил. Среди учеников Альбурта бывший губернатор НьюЙорка и действующий глава Spitzer Enterprises Элиот Спитцер, управляющий инвестиционной фирмой Seneca Capital Investments LP Дуг Хирш, продюсер и наследник сети универмагов Marshall Field & Co. Тед Филд и бывший председатель Goldman Sachs и нынешний председатель Stone Point Capital Стивен Фридман.

В сентябре Bloomberg опубликовал занятную историю шахматного тренера финансистов и трейдеров. По данным издания, финансовые гуру США — ярые поклонники шахматных поединков, и в 2015 году многие из них выложили по $5 тыс. за билет на матч гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Брокеры с Уолл-стрит не просто развлекаются шахматами и бриджем в перерывах от работы. С 1990-х умение играть в шахматы стало одним из негласных критериев при приеме на работу.

Когда обладатели МВА претендуют на должность трейдера, они часто хвастаются в своих резюме продвинутым уровнем игрока в шахматы, пишет Нассим Талеб в книге «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни».

«В бизнес-школе Уортона при Пенсильванском университете наш консультант по развитию карьеры советовал рекламировать навыки шахматиста, ведь «это интеллигентная стратегическая игра», — вспоминает Талеб.

По его словам, быстрое развитие финансовых инструментов в начале прошлого века увеличило на Уолл-стрит спрос на ученых. Доминирующей специальностью стала физика, приветствовался, впрочем, любой опыт работы с численными методами. На финансовый рынок США хлынуло много российских ученых, и они играли в шахматы лучше местных выпускников MBA.

С развитием финансового рынка в современной России стало расти число фанатов шахмат и у нас: регулярно стали проводиться шахматные турниры среди банкиров, предпринимателей и инвесторов. В 2011 году Российский государственный социальный университет (РГСУ) организовал турнир за «Кубок финансового мира по шахматам». В 2016-м компания World Chess — организатор турнира претендентов на звание чемпиона мира, собрала на VIP-игру видных представителей финансового рынка. Иметь отношение к шахматному миру в России — все равно что состоять в элитном клубе. Среди поклонников игры не только бизнесмены — глава «Интеросса» Владимир Потанин, совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий, управляющий партнер фонда Buran Venture Capital Михаил Салонтаи, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и др., но и политики — вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и др.

Главным шахматным событием 2017 года среди инвесторов и трейдеров стал турнир за Кубок «Открытие Брокер», организованный совместно с Ассоциацией шахматных федераций (АШФ). Отборочные матчи первого всероссийского отраслевого турнира прошли в девяти крупных городах страны. 17 декабря в Москве состоится финал турнира с участием международного гроссмейстера, 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Организаторы не исключают, что турнир для клиентов станет началом официальных соревнований и для сотрудников. В компании есть группа поклонников игры, которая регулярно собирается за шахматным столом, у многих сотрудников «Открытие Брокер» имеются шахматные разряды, говорит Владимир Крекотень. «В душе мы все шахматисты, нам постоянно приходится разыгрывать шахматные партии в своей работе: каждое решение должно быть взвешенным и обдуманным, причем нужно руководствоваться не соображениями сиюминутной выгоды, а думать на перспективу», — отмечает он.

Турнир

с искусственным интеллектом

Современные способы инвестиционной торговли возникли благодаря шахматам

Развитие информационных технологий стало еще одним стимулом для шахматной игры. Причем влияние шахмат и технологий было взаимным. Компьютеры-шахматисты облегчили подготовку людей к игре. В то же время, можно сказать, что современный уровень развития искусственного интеллекта (англ. Artificial Intelligence, AI) в определенной степени — результат игры в шахматы. Ведь логике машины учились именно на этой игре.

В 1951-м году англичанин Алан Тьюринг написал первый алгоритм шахматной программы, запись он сделал на бумаге, так как компьютер еще не был изобретен. Спустя 8 лет американский ученый Аллен Ньюэлл разработал компьютерную программу для решения математических и шахматных задач —General Problem Solver. Менее 50 лет ушло у кибернетиков на создание машины, умеющей действовать почти как человек. Компьютер Deep Blue, которому Гарри Каспаров проиграл в 1997 году, умел обрабатывать до двухсот миллионов позиций в секунду, и имел доступ к огромной базе данных предварительно запрограммированных дебютных позиций из реальных партий гроссмейстеров.

Большие объемы данных вариантов дебютов и эндшпилей, скорость и объем памяти современных компьютеров позволяют сегодня компьютеру играть в шахматы на гроссмейстерском уровне. Интерес кибернетиков привлекли игры со значительно большим количеством допустимых ходов, например, древнекитайская игра го, в которой их порядка 250.

Игры — идеальная платформа для разработки и проверки алгоритмов искусственного интеллекта, говорит гендиректор DeepMind Демис Хассабис.

Возглавляемое им подразделение Google разработало компьютер AlphaGo, который в 2016 году обыграл одного из лучших игроков мира в го. Какие возможности это открывает для AI, разработчики прогнозировать не спешат.

Шахматные программы с легкостью выдают решения самых сложных тактических позиций, пишет Гарри Каспаров. «Однако при необходимости долгосрочного планирования и в фазе маневрирования, где нет ясного пути, программа оказывается в затруднительном положении. Вот где могли бы пригодиться опыт и интуиция человека», — считает он. Известный шахматист считает, что будущее за объединением возможностей человека и машины.

Финансовая сфера сегодня — один из основных потребителей программных продуктов на основе искусственного интеллекта. С середины 2000-х, например, крупные институциональные инвесторы используют сложные алгоритмические системы для торговли на бирже — алгоритмы способны создавать определенные стратегии и принимать решения быстрее человека. Их возможности включают чтение и анализ новостей, отчетов брокеров и социальных сетей.

Однако, несмотря на активное развитие технологий, человек, по крайней мере пока, совершает более грамотные и обдуманные действия, чем искусственный интеллект, говорит Владимир Крекотень. «Все дело в том, что человеческий мозг намного многограннее четкого алгоритма, и учитывает при принятии того или иного решения не только исходные условия, но и массу других факторов — личный опыт, в том числе и не относящийся к конкретной области», — отмечает заместитель генерального директора «Открытие Брокер». В трейдинге и инвестициях много основано на психологии, и в этом плане инвестиции «руками» существенно выигрывают у механических торговых систем. Подробнее об этом читайте в «Инвестиции без страха и трепета: как приумножить личные сбережения»

«Осознать чужие человеческие слабости и наклонности может лишь человек — поэтому, кстати, компьютеры до сих пор не слишком продвинулись в играх наподобие покера, где многое зависит от характера игроков», — отмечает Каспаров.

Текст: Юлия Глуховская

http://www.rbcplus.ru/specials/chess?utm_source=rbc&utm_medium=mainplus&utm_campaign=786727-chess

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края