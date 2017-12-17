Андрей Филатов: "На Олимпиаде гимн споют болельщики!"

По уже установившейся традиции президент Российской шахматной федерации и старший тренер мужской сборной по шахматам Андрей Филатов в конце года отвечает на вопросы "СЭ".

– Тема нашего интервью – подведение итогов года. Что важного и интересного случилось в российских и мировых шахматах в 2017 году. Начнем, наверное, с соревнований внутреннего календаря?

– Согласен, тем более что он остается чрезвычайно насыщенным! Важнейшие соревнования продолжаются до конца декабря. В Ханты-Мансийске только что завершился финал Кубка России, в Санкт-Петербурге продолжаются Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин: скоро мы узнаем имена чемпионов России. У мужчин в этом году на первые роли начали выдвигаться молодые шахматисты, в первую очередь Владимир Федосеев и Даниил Дубов. Но не только они – стабильные результаты в течение года показывают петербуржцы Максим Матлаков (он завоевал звание чемпиона Европы) и Никита Витюгов. Именно эти гроссмейстеры составили в 2017 году основу мужской сборной России, а сейчас они – вместе с Петром Свидлером – борются за звание чемпиона России. Турнир этот с большим успехом проходит в нашей культурной столице, бывшем особняке Кшесинской, ныне – Музее политической истории России. Таким образом шахматисты отмечают сто лет революции.

В целом можно сказать, что все календарные соревнования РШФ прошли успешно. Завершится шахматный год традиционным турниром "Щелкунчик", в котором лучшие молодые гроссмейстеры России проходят проверку сильнейшими ветеранами. Именно в этих турнирах формируется костяк будущей сборной.

– О командных турнирах хотелось бы поговорить отдельно. Женская сборная дважды завоевала золото, мужчины привезли две серебряные медали. Как вы оцениваете эти результаты?

- Наша женская сборная продолжает доминировать на мировой арене, но не нужно думать, что это легкие победы. На самом деле, каждая из них достигается напряжением всех сил. Особенно ценной мне представляется победа на командном чемпионате мира, добытая в жестком противостоянии с олимпийским чемпионом сборной Китая. Впервые в истории наши шахматистки завоевали этот титул, а ведь они – трехкратные олимпийские чемпионки.

В мужской сборной проходит непростой процесс омоложения состава, появления новых имен. Два серебра – достойный результат! В течение года очень удачно выступал за команду Максим Матлаков, интересно смотрелись Ян Непомнящий, Дубов, Федосеев. К сожалению, в решающих матчах ребятам не хватило опыта – это касается и матча с Китаем на командном чемпионате мира, и матча с Азербайджаном на чемпионате Европы. В любом случае, задача – выиграть Олимпиаду 2018 года – не изменилась. Уже сейчас очевидно, что у нас будет большая конкуренция за попадание в сборную – выросло новое, очень интересное поколение игроков.

Мы поддерживаем всех, кто находится в резерве сборной! В Центральном доме шахматиста завершили создание IT-центра, который поможет россмейстерам в подготовке. И формируем план сборов на следующий год, чтобы подойти к Олимпиаде в оптимальной форме. Несмотря на большое количество личных турниров, ребята знают, что Олимпиада – важнейшее соревнование года. Тем более что у нас есть право выступать с флагом и гимном!

– Раз уже всплыла эта тема – что бы вы посоветовали российским спортсменам, которых затронуло последнее решение МОК?

– Мне лично кажется очевидным, что нужно ехать на зимнюю Олимпиаду, участвовать в ней, побеждать! Все остальное приложится: мы прекрасно знаем, кто представляет нашу страну, и будем болеть за наших ребят вне зависимости от формы. А гимн прекрасно споют болельщики – был бы повод!

– Вернемся к шахматам. Если посмотреть вперед не на год-два, а, скажем, на 5-10 лет. Что можете сказать о будущих профессионалах, которым сейчас 10-15 лет?

– В 2016 году наши юные шахматисты поставили рекорд, завоевали 25 медалей на чемпионатах мира и Европы. В 2017-м повторить его не удалось, но результаты все равно отличные – удалось взять 22 медали. В основе этих успехов – гроссмейстерские центры, которые РШФ финансирует по всей стране. Плюс индивидуальная работа с наиболее перспективными спортсменами. И, конечно же, шахматное направление в президентском центре "Сириус", которое работает под руководством Владимира Крамника. В этом году мы провели в Сириусе 16 сессий, с ребятами работали лучшие российские тренеры, а 14-й чемпион мира не просто руководил удаленно, но и лично участвовал в работе. Три опытнейших тренера работают в Сочи постоянно, в компанию к ним мы регулярно приглашаем одного выдающегося шахматиста уровня сборной. В результате создана уникальная школа, которая обеспечит возможности для развития новых талантов на годы и, возможно, десятилетия вперед…

Второй фактор, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее – это возрастающая популярность шахмат. И в России, и в мире. Об этом можно судить по количеству публикаций в СМИ, по востребованности детских шахматных тренеров, по обилию и разнообразию соревнований. Новые поколения талантливых детей придут в нашу игру!

– Что конкретно сделано в 2017 году РШФ для популяризации шахмат?

– В первую очередь расскажу про совместный проект РШФ и Фонда Тимченко – "Шахматы в школе". Мы работаем уже в 10 регионах России! За четыре года охватили более 500 школ. Выпустили учебник Владимира Барского, который рассчитан на два первых года обучения. "Белая ладья" становится все более популярным турниром – даже престижные московские школы считают своим долгом выставить команду!

Определенное оживление шахматной жизни намечается в регионах. Это не только традиционно сильный шахматный Ханты-Мансийск! Заметно движение к лучшему в Новосибирской и Самарской областях, в Кемерово, Краснодаре, на Алтае. Ждем прорывов от Екатеринбурга и Ижевска. Мы открыты к сотрудничеству со всеми регионами. Для губернаторов тема шахмат стала особенно актуальной после того, как на нее обратили внимание в Министерстве образования.

Я очень признателен министру образования Ольге Юрьевне Васильевой, которая приняла историческое решение ввести урок шахмат в школе. Во всем мире признают важность нашей игры для интеллектуального развития детей. Но мало где вопрос переходит в практическую плоскость! В России это произошло. Когда процесс обучения шахматам в школах запустится по всей стране, мы больше времени и сил будем тратить на профессиональное шахматное образование и организацию соревновательного процесса. Ну а пока что помогаем в обучении педагогов, и выиграли Президентский грант на организацию конкурса среди учителей шахмат и проведение педагогической конференции. Она пройдет в Сочи во время "Белой ладьи".

Еще один совместный проект удалось завершить в этом году благодаря поддержке компании "Рено". Наиболее редкие и ценные шахматные издания из Российской государственной библиотеки и нашего музея шахмат были оцифрованы, и скоро они станут доступными на сайтах РГБ и РШФ. Там есть уникальные издания, начиная с XV века! Историческое и культурное значение шахмат сложно переоценить; надеюсь, что этот проект по достоинству оценят любители шахмат во всем мире.

– Какие планы у российских шахматистов в 2018 году?

– Про Олимпиаду мы уже сказали. В 2018 году в цикле розыгрыша первенства мира примут участие три наших гроссмейстера: претендент 2016 года Сергей Карякин, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, который отобрался из серии "Гран-при", и 14-й чемпион мира Владимир Крамник, которого номинировали организаторы турнира претендентов. Есть хороший шанс, что российский гроссмейстер снова сможет побороться за мировую корону. Турнир претендентов, который состоится в марте в Берлине, собрал исключительно сильный состав: буду внимательно наблюдать за турниром и болеть за наших! К сожалению, в турнир не сумел отобраться Ян Непомнящий; для него 2017 год сложился неудачно, но и он недавно порадовал, разделил победу на очень сильном турнире в Лондоне. Кстати, до конца года пройдут чемпионаты миры по быстрым шахматам и блицу, и я надеюсь, что кто-то из наших гроссмейстеров принесет России еще один титул. Так, как это сделал Сергей Карякин в декабре прошлого года.

– И последний вопрос: какие планы в 2018 году лично у вас? Вы планируете участвовать в выборах президента РШФ? Или, может быть, думаете о том, чтобы побороться за пост президента ФИДЕ, выборы которого тоже пройдут в следующем году?

– Я собираюсь выставить свою кандидатуру на выборах президента РШФ. Мне кажется, что нам с командой удалось добиться неплохих результатов. Но впереди еще очень много планов. Если шахматисты России поддержат мою кандидатуру в феврале 2018 году, я буду благодарен и продолжу работу. Что касается выборов президента ФИДЕ, то я процитирую 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Много лет назад на вопрос журналиста он ответил: это не мой цикл!



https://www.sport-express.ru/chess/reviews/andrey-filatov-na-olimpiade-gimn-spoyut-bolelschiki-1347730/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края