В Гулькевичском районе прошел семинар-практикум «Инновационные проекты в школах Кубани как приоритетное направление развития физической культуры». В рамках семинара также были проведены мастер-классы по реализации проектов «Шахматы в школу» и «Самбо в школу». На семинар съехались представители всех городов и районов края. Это работники муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы физкультурно-спортивной работы, руководители детско-юношеских спортивных школ, учителя физической культуры и тренеры-преподаватели. Всего – почти 400 человек

Основная цель семинара – разъяснить собравшимся содержание и методические аспекты тех инновационных проектов, которые реализуются в крае и в России в целом. Началась работа практикума с пленарного заседания. С докладом о реализации инновационных образовательных проектов физкультурно-спортивной направленности в образовательных организациях Российской Федерации выступил Константин Демчук – заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Минобрнауки России, заместитель председателя Совета по вопросам развития физического воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации.

Также в ходе пленарки обсуждались итоги физкультурно-спортивной деятельности в системе образования в 2017 году и были намечены перспективные направления развития в 2018 году. С презентацией своих достижений выступили воспитанники детско-юношеских спортивных школ. На семинаре также детально обсудили реализацию Всероссийских проектов «Самбо в школу» и «Шахматы в школу». Наш регион активно включился в эту работу. К примеру, чтобы дети быстрее освоили игру в шахматы – школам края вручили весь необходимый инвентарь, специальные часы и методические пособия. И уже сегодня, по данным экспертов, все больше детей с интересом играют в черно-белые. Н. В. Ширшиков вице президент краевой общественной организации "Федерации шахмат Краснодарского края" в своем докладе отметил, что включение Кубани в благотворительную программу «Шахматы в школе» позволит обеспечить учебно-методическими пособиями и игровыми комплектами школы края и поспособствует популяризации шахмат среди юных жителей региона. На сегодняшний день шахматы в качестве обязательного школьного предмета изучают более 2,5 тысяч учеников в 42 учебных учреждениях Краснодара, Новороссийска, Армавира и других городов и станиц Краснодарского края.

А представители Гулькевичского района рассказали, что в их муниципалитете внеурочные занятия по шахматам проходят во всех школах. К слову, о важности реализации инновационных проектов в школе и развитии системы дополнительного образования детей постоянно говорит исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко. «Это наша приоритетная задача! Обязательно - внедрение в каждую школу края образовательных программ по обучению детей игре в шахматы,Тем более, что в каждом муниципальном образовании эта работа ведется с привлечением средств краевого бюджета. Важно также на местах организовать инвентаризацию и все программы дополнительного образования привести в соответствие с действующим законодательством!» - подчеркнул Константин Федоренко в одном из недавних выступлений.

На семинаре в Гулькевичах перед собравшимися также выступил Константин Гошко – и.о.руководителя краевого Центра развития физкультуры и спорта системы образования. Он подчеркнул, что нельзя останавливать работу детско-юношеских спортшкол. Наоборот – надо подумать, как повысить их эффективность, как организовать мероприятия в спортзалах сельских поселений. Районам также стоит провести мониторинг загруженности спортивных объектов системы образования. И в зависимости от результатов – принять решение по их использованию для занятий детьми физкультурой и спортом.

Вторая часть семинара включала в себя мастер-классы и практические занятия по приоритетным проектам на основе самбо и шахмат. Учителя посетили уроки мастер-классы и занятия педагога дополнительного образования. По итогам работы были определены приоритетные направления развития физической культуры и спорта в школах Кубани на 2018 год.

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/praktikum-innovatcionnie-proekti-v-shkolah/63485165/

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края