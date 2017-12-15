В рамках регионального проекта "Шахматы в школе" с 28.11 по 02.12 в г. Краснодаре прошли курсы повышения квалификации по теме "Теория и методические основы преподавания курса "Шахматы" для педагогов Краснодарского края (учителей физической культуры, ОБЖ, начальных классов и др. категорий), которые планируют работать в начальной школе.

Программа курса повышения квалификации «Методика преподавания курса "Шахматы" в общеобразовательных организациях" ориентирована на изучение нормативно-правовых, психолого-педагогических и теоретико-методологических основ преподавания шахмат на ступени начального общего образования, акцентирует внимание на принципиальных отличиях школьного курса шахмат от программ детско-юношеских спортивных школ как по цели, так и по методам реализации.

На семинар прибыло 50 педагогов со всего Краснодарского края, были прослушаны лекции, проведены семинарские занятия, часы практической работы и самостоятельной работы слушателей.

Организационное сопровождение курсов осуществлялось специалистами Института развития образования Краснодарского края, содержательная часть - Преподаватель - Пешков Вадим Викторович, тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ № 7 г. Краснодара

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края