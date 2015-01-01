Детский новогодний турнир по рапиду среди детей

В Академии шахмат «Каисса» 17декабря 2017г. пройдет соревнование "Детский новогодний турнир по рапиду среди детей"

Соревнование проводится в целях популяризации и поднятия престижа шахматного спорта.

Главные задачи соревнования: - повышение уровня организационных стандартов шахматных турниров в г. Краснодаре - повышение мастерства и приобретение опыта участниками соревнований.



В программе:

Награждение от Деда Мороза.

Игры со сказочными героями.

Праздничный фуршет.

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Приглашаются воспитанники Детско-юношеских спортивных школ, Домов детского (юношеского) творчества, школьных шахматных секций, клубов по месту жительства и любители шахмат приглашаются к участию в Новогоднем турнире.

Положение о проведении соревнования "Детский новогодний турнир по рапиду среди детей "

Академия шахмат «Каисса»

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края