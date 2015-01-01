В Академии шахмат «Каисса» 17декабря 2017г. пройдет соревнование "Детский новогодний турнир по рапиду среди детей"
Соревнование проводится в целях популяризации и поднятия престижа шахматного спорта.
Главные задачи соревнования: - повышение уровня организационных стандартов шахматных турниров в г. Краснодаре - повышение мастерства и приобретение опыта участниками соревнований.
В программе:
Награждение от Деда Мороза.
Игры со сказочными героями.
Праздничный фуршет.
ПОДАРКИ ВСЕМ!
Приглашаются воспитанники Детско-юношеских спортивных школ, Домов детского (юношеского) творчества, школьных шахматных секций, клубов по месту жительства и любители шахмат приглашаются к участию в Новогоднем турнире.
Положение о проведении соревнования "Детский новогодний турнир по рапиду среди детей "
Академия шахмат «Каисса»
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края