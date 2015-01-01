В открытом матч-турнире городов-героев и городов воинской славы юга России команда Новороссийска одержала уверенную победу в командном зачете!

С 1 по 3 декабря 2017 г. сборная команда города-героя Новороссийска приняла участие в открытом матч-турнире городов-героев и городов воинской славы юга России в г.Севастополе. В турнире приняли участие 5 команд из городов -героев Севастополя,Новороссийска и города воинской славы Анапа.

Команда Новороссийска (Межов Д., Якименко В., Онищенко Л., Радивоевич А., Хрипаченко А.) одержала уверенную победу в командном зачете! 2 место у хозяев турнира команды Севастополя, 3 место г.Анапа.

В личном зачете победил МФ Рожин Борис(Севастополь), 2. Межов Дмитрий(6 очков из 7),3.Якименко Виктория(5.5 очков . лучший результат среди женщин).

Наша вторая команда (Кухтин В., Мухамедов Н., Зеленин Д., Похилюк А., Беляев Р.) заняла 5 место, лучший результат показал Кухтин Владислав (4 из 7) - 1 место среди мальчиков. Поздравляем!

После шахматных баталий состоялся традиционный футбольный матч между командами Севастополя и Новороссийска. В упорной борьбе (основное время матча счет 6-6, пенальти 2-1) победила команда Новороссийска, усиленная игроком г.Анапы Панченко Борисом. Лучший игрок матча Зеленин Даниил забивший 3 гола!



ШФ г.Новороссийска выражает благодарность Федерации шахмат г.Севастополя и КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" и ДЮСШ "Каисса" за организацию соревнований!

https://vk.com/club61834587

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края