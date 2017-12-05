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В Кущевском районе состоялся ежегодный турнир по шахматам на Кубок главы Кущевского района

В Кущевском районе состоялся ежегодный турнир по шахматам на Кубок главы Кущевского района
2 декабря 2017 года в СК «СпортГрад» в спортивном зале «Факел» проводился Открытый кубок главы администрации муниципального образования Кущевский район по шахматам. В турнире приняли участие 95 шахматистов.

На мероприятии присутствовали почетные гости -Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кущевский район Сергей Карапищенко,  Вице президент Краевой общественной организации «Федерации шахмат Краснодарского края,  главный судья соревнований  Ширшиков Николай Васильевич.
Участие принимали шахматисты из г. Армавира,  Ленинградского,  Щербиновского,  Кущевского, Туапсинского,  Павловского,  Староминского,  Тихорецкого,  Ейского районов.

Приветствие участникам турнира направил президент Краевой общественной организации «Федерации шахмат Краснодарского края Сметана Владимир Васильевич. Он пожелал спортсменам творческой игры, побед и дальнейших успехов.
 
Также поблагодарил начальника ОФ и С Карапищенко Сергея Анатольевича и президента общественной организации федерации шахмат Кущёвского района  Хистева Василия Михайловича за хорошую организацию турнира.

 Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кущевский район Сергей Карапищенко поблагодарил Администрацию Кущёвского  района за вклад в развитие шахматного спорта, а также отметил огромный вклад в развитие шахматного спорта президента  Краевой общественной организации «Федерации шахмат Краснодарского края Сметаны Владимира Васильевича, выразил слова благодарности Генеральному спонсору соревнований ООО "ОЕК-Холдинг" Генеральному директору  – Кондратюк Оксане Евгеньевне, которая второй год оказывает финансовую помощь в проведении соревнований.
 
По окончанию соревнований места распределились следующим образом.

В 10-ку лучших шахматистов вошли:
1.Даниелян Левон г. Армавир
2.Кудрин Олег  г. Армавир
3.Тимченко Евгений г. Армавир
4.Айрапетян Эдуард г. Армавир
5.Рудько Иван Ленинградский район
6.Мальченко Алексей Щербиновский район
7.Черкашин Александр Ленинградский район
8.Петров Юрий Кущевский район
9.Чаркрубян Тигран Туапсинский район
10.Еркина Виктория г. Армавир

Призом награждены самые юные участники турнира братья близнецы Петриковы Владислав и Александр Кущевское с/п и Сапунова Елизавета Щербиновский район.

Отмечены лучшие шахматисты Кущевского района:

Среди мужчин Кущевского района:

1 место: Петров Юрий Владимирович
2 место: Виценко Иван Алексеевич
3 место: Абдраманов Длявер Алиевич
Среди женщин Кущевского района:
1 место: Франк Лидия Юрьевна
2 место: Сафонова Лидия Ивановна
3 место: Коновалова Ольга Петровна
Среди инвалидов Кущевского района:
1 место: Абрамович Николай
2 место: Федоров Роман
3 место: Лошкарев Александр
Среди девочек  2007/08 г.р.Кущевского района:
1 место: Перкова Ангелина
2 место: Слюсарева Татьяна
3 место: Черная Юлия


Среди девочек 2005/06г.р.  Кущевского района:
1 место: Хистева София
2 место: Белкина Анна
3 место: Гмыря Арина
Среди юношей  2003/06 г.р.Кущевского района:
1 место: Богдан Ярослав
2 место: Растворов Роман
3 место: Березин Вадим
Среди юношей  2007/09 г.р.Кущевского района:
1 место: Давидян Дмитрий
2 место: Стародубцов Александр
3 место: Дюка Алексей

Прекрасную игру показали Армавирские школьники:
Лоба Евгений, Кочарян Юрий, Гринченко Дарья, Кульчицкий Александр, Калинина София, Калинина Евгения. В общем зачёте, они набрали по 5 очков отстав от призёров  на 1 очко.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

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Комментарии   

0 #1 Владимир Сметана 05.12.2017 14:15
Хочу поблагодарить компанию ООО "ОЕК-Холдинг" в лице Генерального директора – Кондратюк Оксану Евгеньевну за поддержку и развитие шахмат в Краснодарском крае!

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