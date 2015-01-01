Межрегиональная общественная организация "Шахматная федерация Южного федерального округа",Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, Региональная общественная организация " Федерация шахмат Севастополя", Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации проводят "Открытый турнир Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России.
Соревнования проводятся в городе Севастополь, с 01.12.-03.12. 2017 г.
Соревнования проводятся с целью:
-матч-турниры Городов-Героев Юга России, посвященные 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
проводятся в целях укрепления дружбы между Городами-Героями, патриотического воспитания, духовного и физического развития подрастающего поколения, а также целенаправленной подготовки к Российским соревнованиям;
-развития и популяризации шахмат в России;
-повышения спортивной квалификации спортсменов.
С приветственным письмом к участникам турнира обратился Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края" В.В. Сметана
КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" приветствует участников турнира и желает достойной борьбы и побед.