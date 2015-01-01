Открытый турнир Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России.

Межрегиональная общественная организация "Шахматная федерация Южного федерального округа",Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, Региональная общественная организация " Федерация шахмат Севастополя", Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации проводят "Открытый турнир Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России.

Соревнования проводятся в городе Севастополь, с 01.12.-03.12. 2017 г.

Соревнования проводятся с целью:

-матч-турниры Городов-Героев Юга России, посвященные 72-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

проводятся в целях укрепления дружбы между Городами-Героями, патриотического воспитания, духовного и физического развития подрастающего поколения, а также целенаправленной подготовки к Российским соревнованиям;

-развития и популяризации шахмат в России;

-повышения спортивной квалификации спортсменов.

С приветственным письмом к участникам турнира обратился Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края" В.В. Сметана

КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" приветствует участников турнира и желает достойной борьбы и побед.