В Армавире Краснодарского края прошли курсы для педагогов "Теория и методические основы преподавания курса "Шахматы»

На базе Армавирского филиала ИРО с 22-24 ноября 2017 года были проведены лекции по шахматам для учителей зачисленных на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по теме: «Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы» с использованием электронных образовательных технологий.

Прослушать лекции прибыло 50 педагогов со всего Краснодарского края.

Тренерами-преподавателями МБУ ДО ДЮСШШ Онищук Еленой Николаевной и Олейниковой Еленой Петровной были даны общие рекомендации по изучению методической и специализированной шахматной литературе. Предложены обучающие шахматные программы для начинающих шахматистов "Динозавры учат шахматам" и "Пешка", программа для изготовления дидактического и раздаточного материала к занятиям по шахматам Chess Diagrams14.

Каждому слушателю курсов были предложены электронные варианты методических пособий по шахматам по программе 1-4: "Шахматная доска", "Ладья", "Слон", "Ферзь", "Король", "Конь", "Пешка", "Шах. Защита от шаха. Мат", "Ничья", "Шахматная нотация", "Двойной удар", "Связка", "Линейный мат" и др. Всего более 30 методичек, охватывающих основные правила игры в шахматы.

Программа курсов предполагала методику проведения занятий по основным темам и практические занятия.

Сотрудники ГБОУ ИРО Краснодарского края предоставили Организационное сопровождение.

КОО Федерация шахмат Краснодарского края