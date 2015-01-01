Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края" заключила Соглашение о сотрудничестве.

Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края" и государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" Краснодарского края, заключили соглашение о сотрудничестве.

В целях содействия друг другу в решении уставных задач и целей. Для осуществления совместной деятельности в сфере развития шахматного образования и вида спорта "шахматы в Краснодарском крае"

Стороны в рамках настоящего Соглашения и в пределах установленной компетенции осуществят сотрудничество на безвозмездной основе.

КОО Федерация шахмат Краснодарского края