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РШФ выиграла Президентский грант на поддержку шахматного всеобуча

Проект призван выявить лучшие практики преподавания шахмат в школах
Российская шахматная федерация вошла в число победителей конкурса Президентских грантов по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения».

О проекте «Шахматный всеобуч России» рассказывает его инициатор Александр Костьев:

- Проект призван выявить лучшие практики преподавания шахмат в школах, обобщить и широко обсудить передовой опыт организации внеклассной работы и создать открытый электронный ресурс учебно-методических материалов по обучению шахматам в начальных классах общеобразовательных школ.

На первом этапе проекта (декабрь 2017 – март 2018 г.г.) пройдет конкурс среди учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования, ведущих обучение шахматам в школах. Конкурс проводится на лучшую разработку урока шахмат и организацию внеурочной деятельности по шахматам. Участникам конкурса предоставляется инструментарий для подготовки учебных материалов с шахматными диаграммами. Параллельно разрабатывается портал «Шахматный всеобуч».

На втором этапе проекта (апрель – май 2018 г.) отбираются лучшие разработки, проводится педагогическая экспертиза представленных материалов, создается электронная база уроков шахмат, рассылаются приглашения на конференцию.

На третьем этапе проекта проводится конференция «Шахматный всеобуч в школах России». К участию в конференции приглашаются победители конкурса (прием за счет средств проекта) и представители субъектов РФ (учителя и педагоги дополнительного образования), рекомендованные местными шахматными федерациями и управлениями образования. Всего планируется пригласить до 200 участников из всех регионов России.

На четвертом этапе проекта (июнь – август 2018 г.) по материалам конкурса, конференции и других источников готовится сборник учебно-методических материалов «В помощь учителю шахмат», электронная версия которого станет доступной к 1 сентября 2018 г.

Скоро Положение о конкурсе учителей и педагогов дополнительного образования будет опубликовано на сайте РШФ, информация о конкурсе пойдет в региональные управления образования, начнется прием заявок на участие в конкурсе.

В последние годы РШФ совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко разработали учебно-методический комплекс «Шахматная школа» (автор В. Барский), вдохнули новую жизнь в турнир школьных команд «Белая ладья», широко развернули благотворительные акции по насыщению школ в российских регионах пособиями РШФ и комплектами шахмат. Теперь появился еще один перспективный проект, который приблизит мечту шахматных организаторов о повсеместном введении урока шахмат в начальной шко

http://ruchess.ru/news/all/rshf_vyigrala_prezidentskiy_grant_na_podderzhku_shakhmatnogo_vseobucha_/index.php

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