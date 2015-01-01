«Кубок главы муниципального образования Кущёвского района по шахматам»

«Кубок главы муниципального образования Кущёвского района по шахматам»

2 декабря 2017года в Кущевском районе Краснодарского края состоится "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам"

Соревнования проводятся в ст.Кущёвской в спортивном комплексе «СпортГрад» по адресу ул. Ленина №14.

Регистрация участников 2 декабря 2017г.с 08-00 до 09-00ч. Торжественное открытие в 10:00ч. Начало 1 тура в 10:10ч.

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Кущевском районе (Краснодарский край, Российская Федерация).

Задачами проведения спортивного соревнования являются:

•вовлечение населения Кущевского района в шахматный спорт;

•укрепление связей между шахматистами Кущевского района;

•повышение спортивного мастерства шахматистов Кущевского района;

•определение победителей и призеров в командном и личном зачете.

Общее руководство организацией соревнований, проведение соревнования осуществляет: Администрация Муниципального образования Кущёвский район, непосредственное проведение соревнования возлагается на Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кущёвский район (далее ОФКиС) и шахматной федерации Кущёвского района. Главный судья соревнований - Ширшиков Николай Васильевич.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №1093 от 30 декабря 2014 года. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров, Контроль времени – 15 мин + 10 сек до конца партии каждому участнику на каждый ход, начиная с первого.

Генеральный спонсор соревнования ООО "ОЕК-Холдинг" Генеральный директор – Кондратюк Оксана Евгеньевна.

Призовой фонд соревнования 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Положение о проведении соревнования "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам":

Кущевская районная шахматная федерация

КОО Федерация шахмат Краснодарского края