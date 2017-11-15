Во всех российских школах появятся кружки шахмат

Во всех российских школах появятся кружки шахмат.



- Считаю, что один час шахмат обязательно должен быть в начальных классах. Дальше ученики могут заниматься в шахматных кружках, - высказала свое мнение Ольга Васильева. - Я недавно была во Франции, где мы встречались с министром образования и науки Франции. Кроме запланированных вопросов официальной части, которые обсуждались во время встречи, мы говорили о математике и шахматах. Он очень этим интересовался и попросил помочь.

Есть регионы, где шахматные занятия во внеурочное время уже ведутся. Например, в Чувашии в некоторых сельских школах стоят напольные шахматы наподобие тех, которые раньше были во всех пансионатах и домах отдыха.

https://rg.ru/2017/11/15/olga-vasileva-o-matematike-shahmatah-tehnoparkah-i-onlajn-kursah.html

КОО Федерация шахмат Краснодарского края