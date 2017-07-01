Всероссийский судейский семинар завершился в Лоо

Обсуждалось практическое применение античитерских правил

Во время проведения первенств Южного федерального округа по классическим шахматам среди мальчиков и девочек юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет в КСКК «АкваЛоо» проходил Всероссийский семинар спортивных судей по виду спорта «шахматы».

32 слушателя из 6 регионов ЮФО на протяжении 4 дней обсудили и обменялись мнениями по практике применения действующих с 01.07.2017 года правил, узнали о грядущих с 01.01.2018 поправках в действующие правила. Большой интерес вызвала тема практического опыта применения античитерских правил ФИДЕ на соревнованиях различного ранга.

Зачетное тестирование с разной степенью успеха прошли 28 спортивных судей различных категорий (от ССВК до юных спортивных судей).

На страничке СКК РШФ в разделе Документы размещены Результаты тестирования участников судейского семинара в Сочи на всероссийскую категорию.

Информация представлена лектором семинара А.Ткачевым

http://ruchess.ru/news/all/vserossiyskiy_sudeyskiy_seminar_zavershilsya_v_loo/

КОО Федерация шахмат Краснодарского края