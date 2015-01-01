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Андрей Филатов поздравил с юбилеем члена Попечительского Совета РШФ Геннадия Тимченко

Андрей Филатов поздравил с юбилеем члена Попечительского Совета РШФ Геннадия Тимченко
И поблагодарил за огромный вклад в развитие российских шахмат
9 ноября отмечает 65-летие учредитель Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, член Попечительского Совета РШФ Геннадий Тимченко. С юбилейной датой его поздравил президент РШФ Андрей Филатов.

Уважаемый Геннадий Николаевич!

От имени Российской шахматной федерации и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Любители шахмат высоко ценят Ваш вклад в поддержку нашего вида спорта, в развитие массовых, в первую очередь – детских шахмат. При помощи Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко реализуется программа «Шахматы в музеях», ставшая международным брендом: мы провели крупные соревнования в Лувре,  Русском музее, Третьяковской галерее, Казанском Кремле и ряде других музеев всероссийского и мирового значения.

Ваш благотворительный фонд помог возродить и вывести на новый уровень турнир школьных команд «Белая ладья». Финальные соревнования, которые проходят в Сочи, собирают не только представителей почти всех регионов России, но и лучшие зарубежные команды. Программа «Шахматы в школе» реализуется уже в десяти регионах страны, и новые заявки продолжают поступать в РШФ.

Геннадий Николаевич! Эти и многие другие совместные проекты были бы невозможны без Вашего деятельного участия и самоотверженной работы команды Вашего фонда. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха!

Президент РШФ Андрей Филатов
http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_pozdravil_s_yubileem_chlena_popechitelskogo_soveta_rshf_gennadiya_timchenko/
КОО Федерация шахмат Краснодарского края

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