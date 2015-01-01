Принят в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - Попова Романа Юрьевича, Председатель Правления Анапской городской общественной организации «Шахматная Федерация».
В Попечительский совет Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» вошли:
- Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи - Пирог Дмитрий Юрьевич;
- Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству - Напсо Юрий Аисович.
Утвержден состав Судейско-квалификационной комиссии в Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»:
- Сапфиров Александр Александрович (Председатель);
- Якименко Анна Александровна (Ответственный секретарь);
- Бондаренко Евгений Михайлович;
- Якименко Анастасия Александровна.
4 ноября 2017 года состоялся Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края на котором обсуждалось:
- Прием новых членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».
- Утверждение обновленного состава Попечительского совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».
- О комиссиях в Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»
- Утверждение Календарного плана Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» для представления в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
- Обсуждение плана работы с муниципальными федерациями Краснодарского края.
- и другие вопросы.
Решение Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края:
Календарный план на 2018 год:
ПОЛОЖЕНИЕ о Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»: