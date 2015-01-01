Сборные России с триумфом вернулись c греческого Крита в Москву

Сборные России с триумфом вернулись c греческого Крита в Москву

В "Домодедово" их встречали болельщики и представители СМИ

В среду 8 ноября женская и мужская сборные России вернулись c острова Крит, где выиграли золотые и серебряные медали чемпионата Европы по шахматам, в Москву. Женская сборная блестяще прошла всю дистанцию, выиграла 8 матчей из 9 при всего одной ничьей, и за тур до финиша обеспечила себе первое место. Мужская сборная в упорной борьбе разделила 1-2 место с командой Азербайджана, но у наших гроссмейстеров оказались чуть хуже дополнительные показатели.

В аэропорту "Домодедово", несмотря на ночное время, российских шахматистов встречали болельщики и представители СМИ, в том числе - 5 федеральных телеканалов. Игроки и тренеры ответили на вопросы журналистов и раздали автографы.

Командные чемпионаты Европы среди мужчин и женщин проходили в г. Херсонес (о. Крит, Греция) с 28 октября по 6 ноября 2017 года по швейцарской системе в 9 туров. В составе каждой команды было 4 основных игрока и 1 запасной.

Цвета сборной России на соревнованиях защищали:

Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Александра Горячкина, капитан - Сергей Рублевский;

Александр Грищук, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Даниил Дубов, капитан - Александр Мотылев.

Итоги:

Женщины. 1. Россия – 17 очков из 18 возможных; 2. Грузия - 14, 3. Украина – 13.

Мужчины. 1. Азербайджан, 2. Россия – по 14 из 18; 3. Украина, 4. Хорватия – по 13.

Генеральный спонсор сборных России по шахматам - ПАО "ФСК ЕЭС".

Президент Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов:

«Мы всегда верили в наших «золотых» девушек. В очень непростом соперничестве с сильными конкурентками они сумели выступить достойно и защитить свой титул. Я поздравляю всех российских любителей шахмат с этой великолепной победой. Сила нашей команды - в едином победном духе. С нашими шахматистками работает великолепный тренерский штаб. Вместе это большая дружная команда единомышленников, которая всегда добивается отличных результатов.

Что касается мужской сборной, то мы играли экспериментальным составом, и то, что поделили первое место, - успех. Мы стремились защитить титул, не хватило совсем немного. Но мы сейчас в поиске оптимальной пятерки для того, чтобы завоевать первое место на Олимпиаде-2018».

Поздравительную телеграмму российским сборникам и сборницам прислал министр спорта РФ Павел Колобков.

Российская шахматная федерация поздравляет наших шахматистов с прекрасным выступлением на чемпионате Европы, желает новых высоких достижений и ярких побед!



Фотографии Бориса Долматовского

http://ruchess.ru/news/all/sbornye_rossii_s_triumfom_vernulis_iz_grecheskogo_krita_v_moskvu/