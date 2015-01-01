В Краснодарском крае стартовал конкурс на лучшего педагога по шахматам

В Краснодарском крае стартовал конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях. Соревнование среди педагогов продлится практически весь учебный год – до 27 апреля 2018 года. Принять в нем участие может каждая школа, где проходят уроки шахмат. Чтобы побороться за звание лучших – необходимо заполнить заявку. Это своеобразный отчет по проведенным турнирам, мероприятиям, урокам. По каждой номинации будут присуждаться баллы, в итоге – по общей сумме победителей и призеров определит конкурсная комиссия.

Организаторы конкурса - Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, КОО Федерация шахмат Краснодарского края, при содействии ООО "Российская шахматная федерация" и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

http://www.minobrkuban.ru/presscenter/news/v-krasnodarskom-krae-startoval-konkurs-na-luchshuyu-organizatsiyu-prepodavaniya-shakhmat-v-gosudarst/