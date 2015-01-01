В Краснодаре прошел чемпионат по шахматам среди журналистов

Почетным гостем стал депутат Госдумы боксер Дмитрий Пирог

В Краснодаре состоялся II открытый лично-командный чемпионат по шахматам среди журналистов. В соревнованиях по блицу, прошедших в ТРК «СИТИ ЦЕНТР», приняли участие представители ведущих СМИ региона – газет, теле- и радиокомпаний, интернет-порталов, информационных агентств, а также работники пресс-служб. Борьбу за медали вели корреспонденты «Независимой спортивной газеты», «Комсомольской правды», «Кубанских новостей», телеканалов «Россия. Кубань» и «Краснодар», интернет-портала «Кубанский спорт.RU», «Радио России», информационного агентства «РБК-Юг», сотрудники пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, представлявшие общество «Динамо», и студенты факультета журналистики Кубанского госуниверситета.

Чемпионат прошел в поддержку реализации федеральной программы «Шахматы в школе» и благотворительных инициатив, предпринимаемых для развития шахмат в России. Первое место в личном зачете среди мужчин занял Юрий Пискунов (пресс-служба судебных приставов), вторым стал ставропольский журналист Александр Сердюков (газета «Вестник Прикумья»), «бронзу» завоевал Дмитрий Виноградов из «Кубанских новостей». Среди женщин с явным преимуществом первенствовала студентка 3-го курса журфака КубГУ Шаганэ Даниелян, второе место заняла корреспондент «РБК-Юг» Анна Иванова, замкнула призовую тройку Елена Семихова, представляющая телекомпанию «Россия. Кубань» (холдинг ГТРК).

Кубок Федерации спортивных журналистов Кубани по шахматам, вручаемый за победу в командном зачете, второй год подряд отправился в редакцию газеты «Кубанские новости», второе место заняла пресс-служба судебных приставов, третьей финишировала команда МТРК «Краснодар».

Почетным гостем турнира стал депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог. Он сыграл с журналистами в шахматы и принял участие в церемонии награждения призеров.

Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России

http://fsjkk.ru/

http://ruchess.ru/news/all/v_krasnodare_proshel_chempionat_po_shakhmatam_sredi_zhurnalistov/