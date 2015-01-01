В Геленджике еще 3 школы стали участниками программы «Шахматы в школах»

В Геленджике еще 3 школы стали участниками программы «Шахматы в школах»

Она реализуется на Кубани при поддержке краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», а также министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.

С прошлого года в проекте успешно участвуют учащиеся школ №6 им. Евдокии Бершанской и №12 им. Маршала Жукова. В этом году к ним присоединились мальчишки и девчонки, обучающиеся в школах №2 им. Адмирала Ушакова, №4 им. А.В. Суворова и №5 им. Лейтенанта Мурадяна.

Наборы шахмат, доски, шахматные часы и учебные пособия ребятам вручил президент Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана. Обращаясь к школьникам, он отметил, что в настоящее время шахматы ничем не уступают другим видам спорта.

- Игра в шахматы благоприятно влияет на интеллектуальные способности, развиваются наглядно-образное мышление, внимательность, вдумчивость и целеустремленность. И у вас благодаря этой программе есть уникальная возможность уже сегодня, наряду с изучением традиционной школьной программы, учиться этой интеллектуальной игре. Я желаю вам успехов и новых побед, - добавил Владимир Сметана.

В школах, присоединившихся к реализации проекта, занятия по шахматам будут проходить раз в неделю. Вести их будут квалифицированные педагоги. Полученные знания школьники смогут продемонстрировать на городских и краевых турнирах.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

http://nrnews.ru/news/obrazovanie/95921-v-gelendzhike-esche-3-shkoly-stali-uchastnikami-programmy-shahmaty-v-shkolah.html

Федерация Шахмат Краснодарского Края