В МБОУ СОШ № 31 в с. Глебовское, городе-герое Новороссийск, Краснодарского края стартует программа «Шахматы в школах»

В МБОУ СОШ № 31 в с. Глебовское, городе-герое Новороссийск, Краснодарского края стартует программа «Шахматы в школах», реализуемая РШФ при поддержке Фонда Тимченко. КОО Федерация шахмат Краснодарского края Twitter Нравится Social buttons