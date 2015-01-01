Шахматы - в православную школу!

Теперь и дети православной школе Краснодара будут играть в шахматы. Уникальное учебное заведение, которое создано при Храме Рождества Христова, тоже включилось во Всероссийский проект "Шахматы в школах". Все необходимое - это комплекты для игры, специальные часы, демонстрационные доски и учебную литературу - воспитанникам и их наставникам вручили сегодня. В торжественном мероприятии приняли участие президент Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана, заместитель министра образования Кубани Елена Воробьева и настоятель храма – протоиерей Александр Игнатов.

С 12 октября школы края начали получать все необходимое для игры в черно-белые. Так в нашем регионе начал работать проект «Шахматы в школах». На первом этапе к нему присоединятся 35 учебных заведений из 24 муниципальных образований. В будущем их число увеличится до 175. Таким образом наш регион поддержал инициативу Минобрнауки России. Ранее руководитель ведомства Ольга Васильева заявляла, что разработанный проект «Шахматы в школу» – это программа внедрения обязательных занятий по шахматам, которая должна быть реализована в течение ближайших двух лет. В нашем крае проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Сейчас (в рамках эксперимента) уже несколько регионов России учат детей игре в шахматы. И во всех школах – увеличилась успеваемость учеников. Особенно – по точным предметам. Планируется, что на Кубани играть в черно-белые фигуры школьники будут раз в неделю. Кстати, у нас в крае не просто будут проводиться шахматные уроки. В будущем планируется организовать конкурсы – на лучшее преподавание игры и самого сильного шахматиста.

http://minobrkuban.ru/presscenter/news/shakhmaty-v-shkolakh-kubani/

КОО Федерация шахмат Краснодарского края