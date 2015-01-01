В Армавире завершился турнир по шахматам на Кубок главы города

В Армавире прошёл четвертый шахматный турнир на Кубок главы города. В нём приняли участие 50 человека. Среди них, помимо армавирцев, были гости из Ставрополя, Адыгеи Крыма и других городов Краснодарского края.

На открытии турнира присутсвовали: начальник отдела Физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир Гуреев Игорь Евгеньевич, президент Армавирской шахматной федерации Н.В.Ширшиков и главный судья соревнований международный арбитр по шахматам А.А.Сапфиров.

По результатам турнира первое место занял гость из Крыма международный мастер Тимофей Ильин набрав 11 из 11 возможных очков.

вторую позицию занял наш армавирец Кандидат в мастера спорта Олег Кудрин набрав 8,5 из 11.

На третьем месте оказался шахматист из Ставрополя мастер ФИДЕ Дмитрий Рожко набрав 8,5 очков из 11( по дополнительному показателю).

Среди ветеранов лучшим стал участник из Армавира КМС Валерий Ляшенко набрав в общем турнире 7 из 11.

Среди женщин лучшей стала участница из Армавира Виктория Еркина(Волобуева)-1 разряд набрав 6,5 из 11.

Среди юношей первым стал КМС Тигран Чаркрубян из Джубги(Туапсинский район) (6 очков)