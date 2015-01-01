В МБОУ СОШ № 1 в станице Старощербиновской, Краснодарского края стартует программа «Шахматы в школах», реализуемая РШФ при поддержке Фонда Тимченко.
КОО Федерация шахмат Краснодарского края
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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