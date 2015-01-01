На сайте ChessKing.com завершился Всероссийский турнир среди школьников

На сайте ChessKing.com завершился Всероссийский турнир среди школьников

Победила команда из Краснодара



19 октября прошел финальный турнир старших школьников всероссийского турнира среди школьных команд через Интернет, в котором приняли участие победители отборочных соревнований всех федеральных округов, а также из Москва и Санкт-Петербурга. Всего в финале участвовало 10 команд.

Победу одержала команда МАОУ Лицей № 48 из Краснодара с результатом 9 командных очков из 10 возможных. Второе место с результатом 8 командных очков заняла команда МБНОУ Городской классический лицей из Кемерово. Замкнула тройку победителей команда ГБОУ Курчатовская школа из Москвы с результатом 6 командных очков из 10 возможных.

Остальные места распределились следующим образом:

4. ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия,

5. МБОУ СОШ №1 из Пойковского,

6. МАОУ ЦО №1 из Белгорода,

7. МБОУ СОШ №40 из Камчатки,

8. МОБУ Гимназия №3 из Кудымкара,

9. МБОУ СОШ №9 из Соснового Бора,

10. МБОУ Гимназия №5 из Владикавказа.

Все таблицы и информация - на сайте www.ChessKing.сom.

http://ruchess.ru/news/all/na_sayte_chessking_com_zavershilsya_vserossiyskiy_turnir_sredi_shkolnikov/