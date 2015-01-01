На сайте ChessKing.com завершился Всероссийский турнир среди школьников
Победила команда из Краснодара
19 октября прошел финальный турнир старших школьников всероссийского турнира среди школьных команд через Интернет, в котором приняли участие победители отборочных соревнований всех федеральных округов, а также из Москва и Санкт-Петербурга. Всего в финале участвовало 10 команд.
Победу одержала команда МАОУ Лицей № 48 из Краснодара с результатом 9 командных очков из 10 возможных. Второе место с результатом 8 командных очков заняла команда МБНОУ Городской классический лицей из Кемерово. Замкнула тройку победителей команда ГБОУ Курчатовская школа из Москвы с результатом 6 командных очков из 10 возможных.
Остальные места распределились следующим образом:
4. ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия,
5. МБОУ СОШ №1 из Пойковского,
6. МАОУ ЦО №1 из Белгорода,
7. МБОУ СОШ №40 из Камчатки,
8. МОБУ Гимназия №3 из Кудымкара,
9. МБОУ СОШ №9 из Соснового Бора,
10. МБОУ Гимназия №5 из Владикавказа.
Все таблицы и информация - на сайте www.ChessKing.сom.
http://ruchess.ru/news/all/na_sayte_chessking_com_zavershilsya_vserossiyskiy_turnir_sredi_shkolnikov/